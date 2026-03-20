Paola Caruso al Grande Fratello parla del figlio e delle cure da affrontare

Paola Caruso racconta al Grande Fratello la scelta di restare per pagare le cure del figlio malato. La showgirl, in lacrime, parla delle operazioni negli Stati Uniti e dell’assenza del padre del bambino.

Durante una puntata del Grande Fratello, Paola Caruso ha aperto uno squarcio sulla sua vita privata, parlando del figlio Michele e delle difficoltà che sta affrontando. Seduta accanto ad Alessandra Mussolini, la showgirl si è lasciata andare a un racconto carico di emozione, tra lacrime e parole dirette.

Caruso ha descritto il legame con il bambino come totale. Ha spiegato di dormire con lui ogni notte, nonostante abbia una stanza tutta sua, perché sente il bisogno di averlo vicino. Un rapporto intenso, fatto di gesti quotidiani e di una presenza costante che lei considera indispensabile.

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Le condizioni del piccolo sono migliorate dopo alcuni interventi, ma la situazione resta complessa. La showgirl ha annunciato che a maggio tornerà negli Stati Uniti per una nuova operazione, un passaggio necessario che richiede ulteriori risorse e organizzazione.

Nel suo sfogo, Paola Caruso ha chiarito anche il motivo della sua permanenza nella casa. I compensi del programma servono per affrontare le spese mediche. «Mi servono i soldi», ha detto, ammettendo di sentirsi combattuta ma senza alternative concrete.

Non sono mancate accuse al padre del bambino, Francesco Caserta. Secondo quanto raccontato, l’uomo non parteciperebbe alla gestione della situazione e i contatti sarebbero limitati ai legali. Caruso ha spiegato di non riuscire a comunicare direttamente con lui, parlando di rapporti ormai interrotti.

La showgirl ha ricordato anche un precedente intervento negli Stati Uniti durato sette ore, affrontato da sola. In quell’occasione, ha detto, il padre non avrebbe nemmeno chiamato per chiedere notizie sul figlio, un episodio che pesa ancora nel suo racconto.

Durante il confronto, Alessandra Mussolini ha cercato di sostenerla, restando al suo fianco mentre parlava. La scena ha mostrato un momento di forte intensità emotiva, lontano dalle dinamiche abituali del reality.