Maria Laura Iovino tradita dal fidanzato che vende le sue borse di lusso

Maria Laura Iovino scopre che il fidanzato le ha venduto le borse di lusso per pagarsi una vacanza. L’influencer napoletana racconta come ha smascherato la vendita online dopo settimane di sospetti.

La vicenda emerge durante una trasmissione televisiva, dove Maria Laura Iovino ha deciso di raccontare quanto accaduto. Alcune sue borse firmate erano sparite senza spiegazioni. Dietro a quella scomparsa, ha scoperto, non c’era un furto qualunque ma il gesto del compagno.

All’inizio i sospetti sembravano infondati. Chi le stava vicino escludeva che potesse essere lui, anche perché nei mesi precedenti il rapporto appariva solido. Eppure il dubbio non l’ha mai abbandonata, fino a riemergere con forza dopo un viaggio insieme.

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La svolta arriva quando l’influencer trova gli accessori in vendita su un sito di articoli usati di fascia alta. A quel punto contatta le forze dell’ordine e segue le indicazioni ricevute, cercando di risalire a chi li aveva messi sul mercato.

Il comportamento del fidanzato diventa sempre più sospetto. Non vuole accompagnarla al negozio indicato e la situazione si incrina definitivamente. Poco dopo, mentre si sta recando sul posto, arriva la conferma: l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

Oltre alla delusione personale, pesa anche il danno economico. Le borse, dal valore di circa 10mila euro, sarebbero state cedute a cifre molto più basse, intorno ai 1800 euro. Un gesto che ha colpito l’influencer sia sul piano materiale sia su quello emotivo.

Secondo quanto emerso, il motivo sarebbe legato a problemi economici nascosti. L’uomo avrebbe venduto gli oggetti per sostenere le spese della vacanza condivisa, senza mai far trapelare difficoltà finanziarie durante la relazione.