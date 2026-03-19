Animula Nook debutta in alpha chiusa su PC dal 19 marzo

Animula Nook debutta in alpha chiusa il 19 marzo su PC, lanciata da LilliLandia Games per testare il simulatore di vita in miniatura. I giocatori possono accedere tramite inviti e scoprire un mondo costruito tra oggetti quotidiani.

LilliLandia Games, studio indipendente legato a Tencent Games, ha avviato oggi la prima fase di test chiusa di Animula Nook, un simulatore di vita ambientato in un universo in miniatura. L’accesso è limitato alla versione PC tramite Steam e segna l’inizio della fase Early Alpha.

Il test consente di provare in anticipo alcune delle funzioni principali, a partire dalla personalizzazione. I giocatori possono scegliere tra centinaia di abiti e oggetti decorativi, modificando non solo il proprio avatar ma anche la casa e parte degli elementi non giocanti.

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L’esperienza ruota attorno a un mondo in scala ridotta, dove ambienti familiari come una scrivania o un davanzale diventano spazi vasti da esplorare. Gli oggetti di uso quotidiano assumono dimensioni gigantesche e possono essere riutilizzati per costruire una Casa Stellare e arredarla liberamente.

Nel gioco si veste il ruolo di Tessitore di Desideri, raccogliendo risorse chiamate Emogy per avanzare e sbloccare nuove attività. Tra queste, l’esplorazione del Balcone, un’area aperta dove è possibile coltivare e muoversi con l’aiuto del Wupa, una creatura simile a un gatto che accompagna il giocatore.

Una volta ampliata la propria abitazione, si può viaggiare verso altre zone grazie al Wubus, il sistema di trasporto locale. Tra le destinazioni c’è Wuruville, una cittadina abitata dai Minies, con negozi, edifici e aree ancora da scoprire.

Oltre la città si estendono ambienti come il Mare Floreale di Rugiada e il Bosco di Wupa, dove si trovano minigiochi e materiali utili, tra cui petali, funghi e seta di ragno. Queste attività offrono un primo sguardo alla vita quotidiana nel mondo di Minietopia.

I giocatori possono interagire con decine di personaggi, costruendo relazioni e imparando nuove abilità come cucinare, coltivare o ballare. Il sistema sociale è pensato per creare una piccola comunità dinamica, in continua evoluzione.

Durante la fase di test sono previsti eventi dedicati, con la possibilità di ottenere ricompense digitali e oggetti esclusivi. Il gioco è già inseribile nelle liste dei desideri su diverse piattaforme e arriverà in futuro anche su console e altri sistemi.