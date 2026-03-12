Animula Nook al via il playtest Alpha su PC dal 19 marzo
Animula Nook apre il primo playtest Alpha il 19 marzo dopo oltre 6,5 milioni di registrazioni raccolte dal suo annuncio nel 2025. Per la prima volta i giocatori potranno entrare nel mondo in miniatura di Minietopia e provarne le prime meccaniche.
Il 19 marzo partirà il primo playtest Alpha di Animula Nook, nuovo titolo fantasy sviluppato da LilliLandia Games, studio indipendente legato a Tencent Games. Il test segna la prima occasione concreta per i giocatori di entrare nel progetto dopo la presentazione avvenuta a settembre 2025.
Dalla rivelazione ufficiale il gioco ha raccolto oltre 6,5 milioni di registrazioni. Il playtest permetterà a una parte degli utenti di provare le prime versioni del mondo di gioco e muovere i primi passi nell’universo in miniatura immaginato dagli sviluppatori.
Durante la prova sarà possibile creare e personalizzare il proprio personaggio scegliendo tra più di 500 oggetti. I giocatori potranno poi esplorare Minietopia, un territorio ispirato all’estetica lillipuziana che include zone come la Balcony Area e il Bosco Wupa.
Nel viaggio i protagonisti saranno accompagnati dal Wuru, un compagno dall’aspetto simile a un gatto. Il sistema di gioco prevede attività quotidiane e sociali come coltivare piante, cucinare, ballare o esibirsi insieme ai Minies, gli abitanti originari di Minietopia.
Il test Alpha sarà chiuso e disponibile solo su PC tramite Steam. Le registrazioni resteranno aperte fino al 15 marzo 2026 per chi vuole provare in anticipo il nuovo mondo fantasy.