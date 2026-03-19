Corsair lancia il nuovo case mid-tower 3200D per PC ad alte prestazioni

CORSAIR presenta il case 3200D per PC ad alte prestazioni, progettato per migliorare il raffreddamento e ospitare componenti di fascia alta. Il nuovo modello introduce un flusso d’aria più efficiente e supporto per GPU di grandi dimensioni.

CORSAIR rinnova la propria linea di case mid-tower con il debutto del 3200D, modello che prende il posto del precedente 3000D. Il nuovo telaio è pensato per chi assembla PC potenti e richiede un sistema capace di gestire componenti di ultima generazione senza compromessi sul raffreddamento.

Disponibile nei colori nero, bianco e con un inedito pannello anteriore semitrasparente “Smoke”, il 3200D punta su una struttura progettata per favorire il passaggio dell’aria. È possibile installare radiatori da 360 mm sia nella parte frontale sia superiore, mentre un supporto inclinato nella zona inferiore aiuta a convogliare aria fresca direttamente verso la GPU.

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Lo spazio interno è uno dei punti forti: il case può ospitare schede video lunghe fino a 375 mm, rendendolo compatibile anche con modelli di fascia alta come le più recenti GPU di grandi dimensioni. L’interno supporta fino a nove ventole da 120 mm o quattro da 140 mm, oltre a sistemi di raffreddamento a liquido AIO di grandi dimensioni.

Il design del pannello frontale favorisce un flusso d’aria costante grazie alla struttura ventilata e alle ventole RS120 già installate. Questo sistema consente di mantenere temperature basse anche sotto carico, limitando allo stesso tempo il rumore.

Chi assembla il PC trova diverse soluzioni pratiche: un copricavi laterale mantiene l’interno ordinato, mentre un supporto integrato evita la flessione della GPU più pesante. Lo spazio di archiviazione include alloggi per tre SSD e un HDD da 3,5 pollici.

Il pannello I/O frontale integra una porta USB-C 3.2 Gen 2x2 con velocità fino a 20 Gb/s e una USB-A 2.0 per la compatibilità con periferiche più diffuse. Il pannello laterale in vetro temperato consente di vedere l’hardware installato ed è facilmente removibile durante il montaggio.

Il 3200D è proposto in versioni con ventole preinstallate. La variante RS offre tre ventole senza illuminazione, mentre la RS ARGB include ventole con illuminazione personalizzabile. Le ventole utilizzano cuscinetti magnetici e tecnologia AirGuide per migliorare direzione e silenziosità del flusso d’aria.

Il nuovo case è già disponibile attraverso i canali ufficiali e la rete di rivenditori autorizzati, con una garanzia di due anni e supporto tecnico a livello globale.