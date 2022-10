NZXT - nuovi case mid-tower ATX H5 e raffreddamento ad aria T120

NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, annuncia oggi i nuovi case mid-tower ATX H5 Flow e H5 Elite, successori dell’amatissimo H510, e il nuovo sistema di raffreddamento ad aria T120.

Ventola preinstallata accanto al pannello inferiore, perfettamente angolata per garantire un raffreddamento costante e uniforme

Pannello frontale traforato per una ventilazione ottimale

Sistema di gestione dei cavi intuitivo con canali ampi, ganci e cinghie

Accesso senza utensili ai pannelli frontali e laterali

Pannello superiore supporta fino a 2 ventole da 120mm o un radiatore da 240mm

La serie H5presenta due nuovi case ATX, destinati a diventare il nuovo standard della gamma mid-tower NZXT. Tra le caratteristiche principali dei nuovi H5: dissipazione e performance termiche migliorate, cable management ottimizzato, iconico design che ha reso grande la serie H di NZXT.I case della serie H5 presentano una sezione superiore aperta che consente l’installazione di un radiatore da 240 mm o di due ventole da 120 mm, per garantire prestazione termiche sempre ai massimi livelli. Dal design compatto, questi case mid-tower non rinunciano alla compatibilità ATX. I pannelli laterali non richiedono utensili per essere smontati, permettendo un accesso semplice e rapido al vostro PC gaming, per aggiornamenti, riparazioni o controlli di routine. Grazie alla dissipazione termica ottimizzata e alla gestione intuitiva dei cavi, l’H5 è il case ideale per moltissime configurazioni.L’H5 Flow è ottimizzato per ottenere il massimo raffreddamento dei componenti interni, come dimostrano il pannello frontale traforato e la ventola inferiore perfettamente orientata per convogliare il più velocemente possibile l’aria calda verso l'alto. L’H5 Flow si adatta a qualsiasi stile grazie alle due colorazioni disponibili: bianca e nera.L’H5 Elite è pensato per tutti coloro che adorano mettere letteralmente in mostra la propria build. Il modello H5 Elite è dotato di due ventole RGB F140, perfettamente visibili grazie al pannello frontale in vetro temperato. Inoltre, il controller per ventole RGB NZXT preinstallato consente di personalizzare l’illuminazione RGB tramite NZXT CAM. Con la ventilazione superiore ottimizzata e la ventola inferiore caratteristica della serie H5, le prestazione termiche sono statenotevolmente migliorate rispetto alla precedente generazione. H5 Elite è disponibile in due colorazioni: bianco e nero.

Caratteristiche esclusive dell'H5 Flow

Pannello frontale traforato per un migliore flusso d’aria

Due ventole F120 preinstallate

Pannello frontale supporta fino a 2 ventole da 140mm o un radiatore da 280mm





Caratteristiche esclusive dell'H5 Elite



Pannello frontale in vetro temperato e controller RGB NZXT integrato

Include due ventole F140 RGB e una ventola F120Q preinstallate

Prezzo al pubblico consigliato:H5 Flow: €109.99H5 Elite: €149.99DisponibilitàSerie H5: ora su NZXT

Raffreddamento ad aria T120

Caratteristiche principali della serie T120

Tubi di calore di altissima qualità

Ventole F120 (con o senza RGB) dall’elevata pressione statica

Montaggio semplice con socket Intel e AMD

RGB opzionale, in base alla propria configurazione

Gestione tramite NZXT CAM; funziona anche con altri accessori compatibili con CAM

Due colorazioni disponibili: nero e bianco

Semplice da installare, il nuovo sistema di raffreddamento ad aria T120 è perfetto per mantenere la CPU fresca anche nelle fasi di massimo carico. Questo nuovo sistema di raffreddamento ad aria è dotato di tubi di calore di altissima qualità, che raffreddano la CPU con il massimo dell’efficienza. Il sistema T120può anche essere dotato di illuminazione RGB ed è compatibile con software NZXT CAM, tramite il quale sarà possibile controllare RGB e curve di funzionamento delle ventole.Prezzo al pubblico consigliato:T120: €49.99T120 RGB: $54.99DisponibilitàSerie T120: ora su NZXT

