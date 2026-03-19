Shenmue III Enhanced arriva su nuove piattaforme con grafica migliorata e trailer ufficiale

Shenmue III Enhanced torna con novità concrete dopo l’annuncio di agosto 2025 grazie al primo trailer ufficiale che mostra grafica aggiornata e nuove funzioni. Il gioco arriverà su più piattaforme, con edizioni speciali già prenotabili.

Dopo mesi di attesa dall’annuncio di agosto 2025, Shenmue III Enhanced torna a far parlare di sé con un primo trailer e nuove informazioni sulla riedizione del titolo dedicato a Ryo Hazuki. Il progetto punta a offrire una versione più completa e aggiornata del gioco originale.

Il titolo sarà pubblicato su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Per la console Nintendo è prevista anche una versione fisica su cartuccia. È già possibile prenotare l’edizione standard, insieme a una versione speciale e a una da collezione disponibili da subito.

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Nel trailer compare anche un messaggio diretto di Yu Suzuki, che si rivolge ai fan e accompagna le prime sequenze di gameplay della nuova versione. Il video mostra inoltre le copertine ufficiali delle diverse edizioni, offrendo un’anteprima dell’aspetto visivo del progetto.

Tra le novità principali spiccano miglioramenti tecnici evidenti. Il gioco introduce texture più definite, ambienti più dettagliati e caricamenti ridotti, con un’esperienza più fluida. Il supporto al 4K e alle tecnologie di upscaling come DLSS e FSR consente prestazioni più stabili senza sacrificare la qualità visiva.

Anche il mondo di gioco è stato arricchito, con una maggiore presenza di personaggi nelle strade di Niaowu. Sul fronte del gameplay arrivano modifiche opzionali, come una gestione più accessibile della resistenza e la possibilità di ripristinare la salute prima dei combattimenti.

Sono state introdotte inoltre nuove opzioni per migliorare l’esperienza utente, tra cui la possibilità di saltare dialoghi e filmati, una finestra più ampia per i QTE e menu più intuitivi. Non mancano scelte dedicate ai puristi, che potranno disattivare queste modifiche e mantenere l’impostazione originale.

La data di uscita precisa non è ancora stata comunicata, ma ulteriori dettagli saranno diffusi nelle prossime settimane.