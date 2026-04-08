Cyberpunk 2077 si aggiorna gratis su PlayStation 5 Pro con grafica migliorata

Cyberpunk 2077 arriva su PlayStation 5 Pro con un aggiornamento gratuito che migliora grafica e prestazioni grazie al nuovo hardware e al supporto avanzato al ray tracing.

CD PROJEKT RED ha pubblicato un aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077 pensato per sfruttare al meglio le capacità della nuova PlayStation 5 Pro. L’intervento punta a rendere l’esperienza più fluida e visivamente più ricca, intervenendo su prestazioni, illuminazione e dettaglio complessivo.

La patch introduce un utilizzo più efficace della tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution, che consente di ottenere immagini più nitide e definite. Il risultato è un ambiente di gioco più credibile, con miglioramenti evidenti nelle luci e nei riflessi grazie a un ray tracing più evoluto.

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I giocatori possono scegliere tra tre diverse impostazioni grafiche. La modalità Prestazioni privilegia la fluidità con un frame rate più elevato, ideale per chi cerca un gameplay reattivo. La modalità Ray Tracing Pro attiva invece tutte le funzionalità avanzate per una resa visiva più realistica. Tra le due si colloca la modalità Ray Tracing standard, che bilancia qualità grafica e prestazioni.

L’aggiornamento è già disponibile per tutti i possessori della console. Inoltre, il titolo resta accessibile senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, ampliando ulteriormente la platea di chi può provare le novità introdotte.

Prima della pubblicazione ufficiale, l’aggiornamento è stato analizzato da Digital Foundry, che ha esaminato nel dettaglio le prestazioni della versione ottimizzata per PS5 Pro.