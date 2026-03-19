Annalisa spiega la polemica sul brano e la sua immagine più sensuale

Annalisa difende il suo brano e le parole scelte dopo le polemiche nate per il testo, spiegando di aver volutamente usato due estremi per raccontare i giudizi sulle donne e chiarire il senso della sua immagine più sensuale.

Annalisa interviene dopo le critiche nate attorno alla frase «mi vuoi più suora o pornodiva», chiarendo che la scelta dei termini non è stata casuale. La cantante racconta di aver puntato su due estremi per far emergere un tema preciso: il giudizio continuo a cui sono sottoposte le donne.

Quelle parole, spiega, non vogliono offendere. «Suora e pornodiva sono immagini opposte, una legata all’eleganza e l’altra alla provocazione, ma entrambe usate con rispetto». L’obiettivo era rendere il messaggio più diretto. Con termini più neutri, aggiunge, l’effetto sarebbe stato diverso.

Leggi anche: Vannacci rilancia la sua lettura del fascismo sui social: polemica politica e accuse di revisionismo

La discussione, in effetti, è arrivata. Ed era prevista. Annalisa sottolinea di aver attinto anche alla propria esperienza personale, senza cercare scontri o rivalse. Piuttosto, voleva portare l’attenzione su un meccanismo diffuso.

Negli ultimi anni l’artista ha cambiato immagine. Oggi si mostra più sicura e disinvolta, anche sul palco. «Se prima ero più timida, adesso ho imparato molto», racconta. E precisa che l’aspetto più sensuale non mette in discussione la sua identità: «Resto una brava ragazza anche se scopro le gambe».

Dietro la scena, però, la quotidianità è diversa. Parla senza filtri delle proprie insicurezze: il rapporto con la dieta, le imperfezioni che non accetta del tutto, i dettagli del corpo che preferisce non mostrare. «Sul palco è un lavoro, c’è un team che cura tutto. Non è la vita reale».

Tra le critiche ricevute, alcune l’hanno colpita più di altre, in particolare quelle legate a presunte offese alla religione. Accuse che respinge. «Non c’era alcuna intenzione irrispettosa», chiarisce, aggiungendo di avere un legame personale con la fede.

Se sul lavoro si espone, su altro mantiene una linea netta. La vita privata resta fuori dai riflettori. «Sono una persona riservata», dice. Le esperienze personali entrano nelle sue canzoni, ma filtrate. «Quello che racconto è come un film, non è tutto reale».