Val Kilmer torna al cinema con l'intelligenza artificiale in As Deep as the Grave

Val Kilmer torna sullo schermo grazie all’intelligenza artificiale nel film As Deep as the Grave dopo l’impossibilità di girare per la malattia. Il progetto usa materiali originali e il consenso della famiglia.

Val Kilmer appare nel film As Deep as the Grave nonostante non abbia mai girato una scena. L’attore, morto nel 2025, era stato scelto anni prima dal regista Coerte Voorhees per interpretare Padre Fintan, un sacerdote cattolico con radici native americane.

Quando il progetto era pronto a partire, Kilmer era però già segnato dal cancro alla gola e non riuscì a raggiungere il set. Il film, pensato fin dall’inizio attorno alla sua figura e alla sua storia personale, si è trovato senza il protagonista previsto.

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La produzione ha così deciso di ricorrere a una soluzione tecnica: una versione digitale dell’attore costruita con intelligenza artificiale. Il lavoro è stato realizzato usando immagini del passato, filmati recenti e una voce ricreata che tiene conto anche della malattia del personaggio, affetto da tubercolosi.

L’operazione è stata portata avanti con l’autorizzazione della famiglia. I figli Mercedes e Jack hanno sostenuto il progetto, spiegando che il padre avrebbe voluto prendere parte al film e che era sempre incuriosito dalle nuove tecnologie.

La lavorazione, durata sei anni e rallentata anche dalla pandemia, non aveva margini economici per rigirare tutto con un altro attore. Per il regista, sostituire Kilmer non era una strada percorribile, vista la centralità del ruolo.

La scelta ha riacceso il confronto nel settore. C’è chi teme che l’uso dell’IA possa ridurre le opportunità di lavoro e aprire all’utilizzo delle immagini senza controllo. La produzione sostiene invece di aver seguito le regole sindacali e di aver riconosciuto un compenso agli eredi.