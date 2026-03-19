Camilla e Carlo, le tensioni con Andrea dietro le nozze reali

Camilla ha affrontato anni difficili per sposare Carlo tra critiche e tensioni interne. Dietro le quinte, Andrea avrebbe tentato di fermare le nozze, creando frizioni durate nel tempo fino a episodi recenti nella famiglia reale.

Quando Camilla iniziò a costruire il suo ruolo accanto a Carlo, la strada era tutt’altro che semplice. Alla fine degli anni Novanta, la relazione con l’erede al trono era ancora segnata da polemiche e confronti continui con Diana, figura amatissima dal pubblico e scomparsa nel 1997.

Il primo passo pubblico arrivò nel 1999, con la comparsa insieme a una festa al Ritz. Da quel momento, Camilla iniziò lentamente a farsi spazio tra gli impegni ufficiali, assumendo incarichi e partecipando agli eventi della famiglia reale, come il Giubileo d’Oro della regina Elisabetta II.

Leggi anche: Camilla dietro la distanza tra Harry e re Carlo durante la visita a Londra

Nonostante il sostegno della sovrana, all’interno della famiglia non tutti erano favorevoli. Secondo diverse ricostruzioni, il principe Andrea avrebbe ostacolato la relazione, arrivando a contestare apertamente la posizione di Camilla e tentando di convincere la regina a bloccare il matrimonio.

Nel 2005, Carlo e Camilla annunciarono il fidanzamento e si sposarono pochi mesi dopo con una cerimonia civile a Windsor, lontana dallo sfarzo delle nozze di Carlo con Diana. La regina non partecipò al rito, ma prese parte alla benedizione e al ricevimento successivo.

Dietro l’immagine di unità mostrata in pubblico, però, i rapporti restavano tesi. Secondo fonti riportate da biografi reali, Andrea avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile, giudicando Camilla inadatta e mostrando un comportamento sempre più duro nei suoi confronti.

Le frizioni sarebbero proseguite negli anni. Un segnale evidente emerse nel 2018, quando Camilla non partecipò al matrimonio della principessa Eugenie, figlia di Andrea, scegliendo un impegno ufficiale in Scozia. Una decisione che alimentò i sospetti su rapporti mai davvero risolti.

Col passare del tempo, gli equilibri si sono ribaltati. Oggi Camilla occupa una posizione centrale nella famiglia reale, mentre Andrea è stato allontanato dagli incarichi pubblici dopo lo scandalo legato ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, accuse che ha sempre respinto.

Secondo osservatori e esperti, il percorso di Camilla è stato segnato da anni di resistenza e adattamento, fino a ottenere il riconoscimento ufficiale. Un cammino lungo, tra ostacoli interni e giudizi pubblici, che ha ridefinito i rapporti dentro la monarchia britannica.