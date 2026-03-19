Festa del papà, il messaggio di Salvini con la foto di Nathan della famiglia del bosco

Matteo Salvini celebra la Festa del papà con un messaggio sui social e una foto simbolica, dedicando un pensiero anche ai padri separati e a chi lotta per stare accanto ai figli.

Nel giorno della Festa del papà, Matteo Salvini ha scelto i social per rivolgere un augurio a tutti i genitori. Il vicepremier ha pubblicato su Facebook un messaggio accompagnato da un’immagine significativa.

Nel post, Salvini si rivolge a diverse figure di padre, ricordando chi è presente ogni giorno, chi continua ad amare anche da lontano e chi non c’è più. Parole semplici, che richiamano il ruolo affettivo e la presenza nella vita dei figli.

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A corredo del messaggio, il ministro ha condiviso la foto di Nathan Trevallion, conosciuto per il progetto della “famiglia del bosco”, una realtà alternativa che vive a stretto contatto con la natura.

Nel testo non manca un riferimento ai padri separati. Salvini dedica un pensiero a chi affronta difficoltà per poter vedere i propri figli, parlando di una battaglia quotidiana che molti portano avanti senza arrendersi.