Festa del papà, il messaggio di Salvini con la foto di Nathan della famiglia del bosco

Vito Manzione | 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini celebra la Festa del papà con un messaggio sui social e una foto simbolica, dedicando un pensiero anche ai padri separati e a chi lotta per stare accanto ai figli.

Salvini
Festa del papà, il messaggio di Salvini con la foto di Nathan della famiglia del bosco

Nel giorno della Festa del papà, Matteo Salvini ha scelto i social per rivolgere un augurio a tutti i genitori. Il vicepremier ha pubblicato su Facebook un messaggio accompagnato da un’immagine significativa.

Nel post, Salvini si rivolge a diverse figure di padre, ricordando chi è presente ogni giorno, chi continua ad amare anche da lontano e chi non c’è più. Parole semplici, che richiamano il ruolo affettivo e la presenza nella vita dei figli.

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A corredo del messaggio, il ministro ha condiviso la foto di Nathan Trevallion, conosciuto per il progetto della “famiglia del bosco”, una realtà alternativa che vive a stretto contatto con la natura.

Nel testo non manca un riferimento ai padri separati. Salvini dedica un pensiero a chi affronta difficoltà per poter vedere i propri figli, parlando di una battaglia quotidiana che molti portano avanti senza arrendersi.