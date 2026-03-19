Morto Michael Bambang Hartono, lutto nel Como per l'azionista storico

Michael Bambang Hartono è morto a Singapore a 86 anni, storico azionista del Como. La causa non è stata resa nota. Il suo gruppo aveva sostenuto il rilancio del club dal 2019 con investimenti decisivi.

Il mondo del Como piange Michael Bambang Hartono, scomparso a Singapore all’età di 86 anni. La notizia è arrivata dall’Indonesia e, al momento, il club non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali.

Hartono era uno dei due fratelli alla guida dell’impero economico costruito intorno al marchio Djarum e alla partecipazione in Bank Central Asia. Insieme a Robert Budi Hartono, rappresentava il punto di riferimento finanziario della proprietà che negli ultimi anni ha sostenuto la crescita della società lariana.

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Il suo nome è legato all’operazione avviata nel 2019 che ha permesso al Como di uscire da una fase critica e tornare competitivo. Da allora, il club ha intrapreso un percorso di risalita rapido, sostenuto da investimenti mirati e da una gestione stabile.

La scomparsa di Michael Bambang Hartono non dovrebbe incidere nell’immediato sugli equilibri societari. La struttura resta definita, con Robert Budi Hartono ancora al centro della proprietà e una governance già consolidata.