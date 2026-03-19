Morto Michael Bambang Hartono, lutto nel Como per l'azionista storico

Paola Cammarota | 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael Bambang Hartono è morto a Singapore a 86 anni, storico azionista del Como. La causa non è stata resa nota. Il suo gruppo aveva sostenuto il rilancio del club dal 2019 con investimenti decisivi.

Michael Hartono
Morto Michael Bambang Hartono, lutto nel Como per l'azionista storico

Il mondo del Como piange Michael Bambang Hartono, scomparso a Singapore all’età di 86 anni. La notizia è arrivata dall’Indonesia e, al momento, il club non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali.

Hartono era uno dei due fratelli alla guida dell’impero economico costruito intorno al marchio Djarum e alla partecipazione in Bank Central Asia. Insieme a Robert Budi Hartono, rappresentava il punto di riferimento finanziario della proprietà che negli ultimi anni ha sostenuto la crescita della società lariana.

Leggi anche: Daniele Santini morto all'Africa Eco Race in Marocco, lutto nel motorally italiano

Il suo nome è legato all’operazione avviata nel 2019 che ha permesso al Como di uscire da una fase critica e tornare competitivo. Da allora, il club ha intrapreso un percorso di risalita rapido, sostenuto da investimenti mirati e da una gestione stabile.

La scomparsa di Michael Bambang Hartono non dovrebbe incidere nell’immediato sugli equilibri societari. La struttura resta definita, con Robert Budi Hartono ancora al centro della proprietà e una governance già consolidata.

Pemilik Grup Djarum Michael Bambang Hartono meninggal Dunia di Singapura Liputan 6

Video Pemilik Grup Djarum Michael Bambang Hartono meninggal Dunia di Singapura Liputan 6