Recensione Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition

Friggitrice ad Aria doppia resistenza,10,8L, design compatto e prestazioni di fascia alta. Negli ultimi anni abbiamo visto una progressiva evoluzione di questi dispositivi: da semplici alternative alla frittura tradizionale a veri e propri strumenti multifunzione capaci di sostituire forno, grill e in alcuni casi persino essiccatori e macchine per la lievitazione.

La Cosori Turbo Tower Pro si inserisce esattamente in questa nuova generazione, proponendosi come un prodotto avanzato pensato per chi vuole fare un salto di qualità concreto nella cucina quotidiana. Non si tratta semplicemente di una friggitrice più capiente o più potente, ma di un dispositivo progettato con un’idea chiara: migliorare la qualità della cottura e l’organizzazione dei pasti, senza complicare l’esperienza d’uso. Il tutto attraverso soluzioni tecniche mirate come la doppia resistenza, il motore DC evoluto e un design verticale che ottimizza lo spazio. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: portare prestazioni da elettrodomestico professionale in un formato domestico, mantenendo semplicità e accessibilità. E, come vedremo, in molti aspetti ci riesce.

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Materiali e design

Uno degli elementi più immediatamente riconoscibili della Cosori Turbo Tower Pro è il suo design impilato. A differenza delle friggitrici ad aria con doppio cestello affiancato – spesso ingombranti in larghezza – qui Cosori ha scelto uno sviluppo verticale, con due comparti sovrapposti. Questa scelta non è solo estetica, ma estremamente funzionale: permette di sfruttare meglio lo spazio sul piano cucina, riducendo l’ingombro laterale senza sacrificare la capacità complessiva. Il cestello superiore da 4,3 litri e quello inferiore da 6,5 litri offrono una suddivisione intelligente degli spazi. Il vano inferiore, più ampio e tecnicamente più avanzato, è ideale per le preparazioni principali, mentre quello superiore si presta perfettamente a contorni o cotture più rapide.

Questa distinzione si riflette anche nell’architettura interna, studiata per garantire efficienza e uniformità. Dal punto di vista dei materiali, Cosori ha fatto una scelta precisa: superfici a contatto con gli alimenti rivestite al 100% in ceramica. Questo dettaglio ha un duplice vantaggio. Da un lato migliora la resistenza all’usura e alle alte temperature, dall’altro contribuisce a un’esperienza di cottura più sicura e pulita, evitando l’uso di rivestimenti tradizionali. La qualità costruttiva è complessivamente elevata: i cestelli risultano solidi, ben assemblati e progettati per un utilizzo frequente. Anche l’ergonomia è curata, con un accesso semplice ai vani e una gestione intuitiva delle componenti.

Hardware e prestazioni

Il cuore tecnologico della Cosori Turbo Tower Pro è ciò che realmente la distingue dalla concorrenza. Il sistema di cottura combina una potente circolazione d’aria con un controllo intelligente della temperatura, ma è la presenza della doppia resistenza nel cestello inferiore a rappresentare il vero elemento differenziante. Questa soluzione consente una distribuzione del calore più omogenea rispetto ai sistemi tradizionali a resistenza singola. Il risultato è una cottura più uniforme, con alimenti dorati in modo equilibrato e una consistenza interna più controllata.

Non si tratta solo di una questione estetica: una migliore distribuzione del calore riduce anche il rischio di cotture disomogenee, uno dei limiti più comuni delle friggitrici ad aria standard. A supportare questo sistema troviamo un motore DC avanzato con 5 velocità della ventola. Questo componente gioca un ruolo fondamentale nella gestione del flusso d’aria, adattandolo dinamicamente alle diverse modalità di cottura. Rispetto ai motori tradizionali, questa soluzione offre un controllo più preciso, permettendo di ottimizzare la resa sia nelle preparazioni più delicate sia in quelle che richiedono temperature elevate e ventilazione intensa. Le 7 funzioni di cottura integrate ampliano ulteriormente le possibilità: dalla classica frittura ad aria fino a modalità più specifiche come disidratazione e lievitazione. Questo rende la Turbo Tower Pro un dispositivo estremamente versatile, capace di adattarsi a diversi stili di cucina e esigenze quotidiane.

Uso quotidiano

È nell’utilizzo di tutti i giorni che la Cosori Turbo Tower Pro mostra il suo vero valore. La possibilità di gestire due livelli di cottura consente di preparare pasti completi in modo più efficiente, riducendo tempi e passaggi. Ad esempio, è possibile cuocere una fonte proteica nel cestello inferiore e un contorno in quello superiore, ottimizzando tempi e consumi. Il sistema di regolazione automatica della temperatura e della ventilazione semplifica ulteriormente l’esperienza. Anche chi non ha grande esperienza in cucina può ottenere risultati soddisfacenti senza dover intervenire manualmente su ogni parametro.

Un elemento distintivo è la connettività WiFi con integrazione dell’app Vesync. Questa funzione permette di monitorare lo stato della cottura, avviare programmi e gestire ricette direttamente dallo smartphone. Non è una caratteristica indispensabile per tutti, ma diventa estremamente utile per chi vuole integrare l’elettrodomestico in un ecosistema smart o semplicemente avere maggiore controllo durante la preparazione dei pasti. Le oltre 50 ricette sviluppate dagli chef Cosori rappresentano un buon punto di partenza per esplorare le potenzialità del dispositivo. La presenza di informazioni nutrizionali aggiunge un ulteriore livello di consapevolezza, rendendo la friggitrice adatta anche a chi segue un’alimentazione equilibrata. Dal punto di vista della manutenzione, la presenza di componenti lavabili in lavastoviglie e il rivestimento in ceramica semplificano notevolmente la pulizia, rendendo l’utilizzo quotidiano meno impegnativo.

La Cosori Turbo Tower Pro non è una semplice evoluzione incrementale, ma un prodotto che introduce miglioramenti concreti in diversi ambiti: dalla gestione del calore alla distribuzione degli spazi, fino al controllo della cottura. Il design impilato rappresenta una soluzione intelligente per chi ha bisogno di capacità senza rinunciare allo spazio, mentre la doppia resistenza e il motore DC contribuiscono a una qualità di cottura superiore rispetto alla media del segmento.

Si tratta di un dispositivo pensato per utenti esigenti, che vogliono qualcosa in più rispetto alle friggitrici tradizionali, sia in termini di prestazioni sia di versatilità. Non è il prodotto più semplice o economico della categoria, ma è sicuramente uno dei più completi.

Voto finale: 9/10

Sito web: cosori.it

Pro

Cottura uniforme grazie alla doppia resistenza

Design verticale intelligente e salvaspazio

Capacità elevata con gestione su due livelli

Motore DC con controllo avanzato della ventilazione

Rivestimento in ceramica resistente e sicuro

Ampia versatilità con 7 modalità di cottura

Connettività smart tramite app Vesync

Contro