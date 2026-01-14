PGA TOUR 2K25 Legend Edition Year 2 e Pro Edition disponibili

Annunciati anche i Major Championship 2026, il nuovo Pacchetto Pro Accelerator, tre Stagioni aggiuntive e i Clubhouse Pass

Oggi 2K ha annunciato due nuove edizioni di PGA TOUR® 2K25, disponibili ora su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, oltre a nuovi contenuti bonus in arrivo, tra cui i Major Championships 2026, tre nuove Stagioni e nuovi Clubhouse Pass.

Le edizioni digitali PGA TOUR 2K25 Legend Edition Year 2 e PGA TOUR 2K25 Pro Edition offrono nuove versioni premium del videogioco di simulazione di golf più apprezzato dell’ultimo decennio su PlayStation, Xbox e PC. PGA TOUR 2K25 Legend Edition Year 2 include i contenuti della precedente PGA TOUR 2K25 Legend Edition, insieme al Member’s Pass Year 2, che offre l’accesso alle Stagioni Premium 6-8 del Clubhouse Pass e al Pacchetto attrezzatura Clubhouse Year 2, oltre al nuovissimo Pacchetto Pro Accelerator, che sostituisce il precedente Pacchetto Iniziale e include oggetti pensati per potenziare le statistiche di un nuovo MyPLAYER, consentendogli di competere rapidamente ad alti livelli, oltre a un ferro PING in edizione limitata e calzature PUMA. PGA TOUR 2K25 Pro Edition include i contenuti della precedente PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition, oltre al Pacchetto Pro Accelerator. Il Pacchetto Pro Accelerator è disponibile anche per l’acquisto separato per i giocatori che possiedono già PGA TOUR 2K25.

In arrivo su PGA TOUR 2K25 il 21 gennaio 2026, con il lancio della Stagione 5, il primo dei tre Major Championships 2026: il PGA Championship 2026 all’Aronimink Golf Club, giocabile gratuitamente da tutti i giocatori. Le Stagioni future introdurranno il 126° U.S. Open allo Shinnecock Hills Golf Club e il 154° Open Championship al Royal Birkdale Golf Club. Aronimink Golf Club è apparso l’ultima volta in PGA TOUR 2K21, Shinnecock Hills Golf Club era presente in The Golf Club, mentre il Royal Birkdale Golf Club debutta per la prima volta nella serie. Tutti i giocatori riceveranno gratuitamente i campi dei Major Championships 2026 tramite aggiornamenti automatici man mano che verranno pubblicati nel corso del 2026.

La Stagione 5 introduce anche due nuovi livelli di potenziamento dell’equipaggiamento, Galactic Amber e Tiger’s Eye, oltre a un focus sull’archetipo Artista, specializzato nella modellazione dei corpi, rappresentato dai professionisti presenti nel gioco Justin Thomas e Will Zalatoris. Come per tutte le Stagioni precedenti, è disponibile anche un nuovo Clubhouse Pass, che offre una vasta gamma di ricompense da sbloccare, inclusa un’esclusiva e scenografica serie di abbigliamento in “ marmo”.

Le Stagioni 6-8 verranno pubblicate nei mesi successivi, offrendo nuovo equipaggiamento evoluto, il reset delle classifiche Ranked e molto altro. Come per tutti i precedenti Clubhouse Pass, anche i Clubhouse Pass 6-8 offriranno 100 livelli di ricompense, di cui 34 livelli gratuiti disponibili per tutti i giocatori di PGA TOUR 2K25. I giocatori possono ottenere ricompense a ogni livello acquistando il Clubhouse Pass Premium per ciascuna Stagione oppure acquistando i Member’s Pass Year 1 e Year 2, entrambi inclusi nella PGA TOUR 2K25 Legend Edition Year 2, che sbloccano rispettivamente il Clubhouse Pass Premium per le Stagioni 1-5 e per le Stagioni 6-8. Il Member’s Pass Year 2 include inoltre il Clubhouse Pacchetto Attrezzatura Year 2, che contiene due oggetti cosmetici a tema per ciascun tipo di corporatura per ognuna delle Stagioni 6-8, consegnati all’inizio di ogni Stagione. Ogni Clubhouse

Pass rimarrà disponibile per essere completato anche dopo l’uscita di una nuova Stagione, come avvenuto per i precedenti cinque Clubhouse Pass, e ciascun Clubhouse Pass Premium resterà acquistabile.

L’arrivo delle nuove edizioni premium della Standard Edition di PGA TOUR 2K25 su Nintendo Switch 2 è previsto per il 6 febbraio 2026.

PGA TOUR 2K25 Year 2: Edizioni e nuovi pacchetti di contenuti

PGA TOUR 2K25 Pro Edition (disponibile solo in formato digitale):

Disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation®5 e PC, e in arrivo su Nintendo Switch 2 il 6 febbraio 2026; include il gioco base, oltre a Extra Butter x il Pacchetto adidas, il Pacchetto Birdie e il Pacchetto Pro Accelerator;

Il Pacchetto Extra Butter x adidas include il personaggio giocabile Chris McDonald, cappello Extra Butter x adidas, giacca Extra Butter x adidas e scarpe Extra Butter x adidas;

Il Pacchetto Birdie include un driver Titleist GT4, palla da golf Titleist, scarpe Footjoy Premiere Series, cappello-ombrello e 3 fitting per palline da golf;

Il Pacchetto Pro Accelerator che fornisce 8800 VC, cinque Gettoni Level Up, sei Evo Tools e dodici fitting.

PGA TOUR 2K25 Legend Edition Year 2 (disponibile solo in formato digitale):

Include tutti i contenuti della Pro Edition ;

; Include i Member’s Pass Year 1 e Year 2, che sbloccano il Clubhouse Pass Premium per le Stagioni 1-8, e i Clubhouse Pacchetto Attrezzatura Year 1 e Year 2, ciascuno contenente due oggetti cosmetici a tema per ogni tipo di corporatura, consegnati all’inizio di ogni Stagione; • Include il Pacchetto confezione di palle Malbon Bucket con tre palle Malbon;

Include il Pacchetto SUN DAY RED, che comprende una polo rossa a tre bottoni, cappellino nero, pantaloni neri, guanti bianchi e driver TaylorMade Qi10.

Pro Accelerator Pack (disponibile come add-on per chi possiede già PGA TOUR 2K25): • Fornisce 8800 VC, cinque Gettoni Level Up, sei Evo Tools e dodici fitting;

Include un ferro PING in edizione limitata e calzature PUMA;

Disponibile per tutti i giocatori, incluso nella Pro Edition e nella Legend Edition Year 2.

Year 2 Member’s Pass (disponibile come add-on per chi possiede già PGA TOUR 2K25): • Include il Premium Clubhouse Pass per le Stagioni 6-8 e il Clubhouse Pass Pacchetto Attrezzatura Year 2;