Shinobi Art of Vengeance, il DLC dei cattivi SEGA arriva il 3 aprile
SHINOBI Art of Vengeance torna il 3 aprile con un DLC dedicato ai cattivi SEGA, aggiunto per espandere il gioco con nuovi livelli e sfide. Tra i contenuti anche boss iconici e modalità extra pensate per aumentare la difficoltà.
SEGA e Lizardcube fissano la data per il nuovo contenuto aggiuntivo di SHINOBI: Art of Vengeance, disponibile dal 3 aprile 2026 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch.
Al centro dell’espansione torna Joe Musashi, impegnato in scontri diretti contro tre volti storici del catalogo SEGA. Tra questi spicca il gigantesco Death Adder da Golden Axe, affiancato da Goro Majima, noto come “Cane Pazzo” della serie Yakuza, e dal Dr. Eggman, nemico ricorrente di Sonic.
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Il pacchetto introduce cinque nuovi livelli costruiti su scenari che richiamano altri franchise della casa giapponese. Ogni area propone ambientazioni diverse e combattimenti più intensi rispetto al gioco base.
Tra le novità figurano anche due modalità Boss Rush, tre tecniche Ninpo aggiuntive, tre costumi alternativi per il protagonista e sei tracce musicali inedite che accompagnano le nuove missioni.
Il contenuto è incluso nella Digital Deluxe Edition, mentre chi possiede la versione standard può acquistarlo separatamente al prezzo di 9,99 euro oppure optare per il Digital Upgrade Pack da 11,99 euro, disponibile dal giorno di lancio.
In contemporanea con il DLC arriva anche un aggiornamento gratuito che introduce una modalità hardcore, ritocchi al sistema di combattimento e modifiche a mappe, tutorial e profili dei personaggi.