Kimimaro arriva in Naruto to Boruto Shinobi Striker con il DLC 47
Kimimaro entra in Naruto to Boruto Shinobi Striker con il DLC 47 che amplia il roster e aggiunge contenuti ispirati a Orochimaru. Il personaggio arriva insieme a nuovi oggetti per avatar e armi inedite.
Il roster di Naruto to Boruto Shinobi Striker si allarga con l’ingresso di Kimimaro, nuovo personaggio giocabile disponibile tramite il DLC 47. L’aggiunta introduce uno dei ninja più riconoscibili legati a Orochimaru, portando nuove abilità e stili di combattimento nel titolo.
Il pacchetto include anche diversi contenuti per la personalizzazione degli avatar. Tra questi spiccano il costume ispirato a Orochimaru nella versione Boruto, una nuova acconciatura dedicata allo stesso personaggio e strumenti ninja come il Digital Shrapnel.
Non mancano le armi: tra le novità c’è la Kimimaro’s Bone, legata alle tecniche ossee del personaggio. A completare il set arriva anche il titolo onorario “The Sound Ninja Five”, pensato per chi vuole caratterizzare ulteriormente il proprio profilo di gioco.
Aggiornata anche la Scroll Lineup, che introduce il Passion Gear “Youth at Full Power” come nuova arma di rarità SS+. Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato l’arrivo della White Light Blade “Kamui”, prevista per la primavera.
Il DLC 47 è acquistabile singolarmente oppure incluso nel Season Pass 9. In parallelo è stata confermata la Stagione 10 del gioco, segnale di un supporto che continua nel tempo.
Il titolo resta disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, con una versione Lite gratuita che permette di provare l’esperienza base prima dell’acquisto.