Casoria, famiglia sequestrata in casa durante una rapina notturna
A Casoria una famiglia è stata legata con le lenzuola durante una rapina in casa avvenuta nella notte, dopo le 3. I malviventi hanno forzato l’ingresso e portato via denaro contante prima di fuggire.
Colpo nella notte a Casoria, in provincia di Napoli, dove tre persone sono state bloccate in casa da un gruppo di rapinatori entrati forzando la porta d’ingresso. L’episodio si è verificato dopo le 3 in via Fonseca.
I malviventi, con il volto coperto, hanno sorpreso i proprietari mentre dormivano. Un uomo di 62 anni, la moglie di 59 e il figlio di 28 sono stati immobilizzati utilizzando alcune lenzuola presenti nell’abitazione.
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Una volta messi fuori uso i componenti della famiglia, i rapinatori hanno rovistato nelle stanze portando via denaro contante. Non risultano feriti, ma lo shock per quanto accaduto è stato forte.
Sul caso lavorano i carabinieri, impegnati a ricostruire i movimenti della banda e a identificare i responsabili della rapina.