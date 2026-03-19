Casoria, famiglia sequestrata in casa durante una rapina notturna

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A Casoria una famiglia è stata legata con le lenzuola durante una rapina in casa avvenuta nella notte, dopo le 3. I malviventi hanno forzato l’ingresso e portato via denaro contante prima di fuggire.

Casoria, famiglia sequestrata in casa durante una rapina notturna