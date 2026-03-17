Rapina nella casa di El Aynaoui a Casal Palocco, sei uomini armati sequestrano la famiglia

Neil El Aynaoui rapinato nella sua casa a Casal Palocco durante la notte, sei uomini armati hanno fatto irruzione dopo aver forzato una finestra e rinchiuso la famiglia in una stanza.

Colpo nella notte nell’abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, in via Scevola Mariotti a Casal Palocco. Erano circa le 3.40 quando un gruppo di sei persone, con il volto coperto e pistole in mano, è entrato nell’appartamento dopo aver forzato la grata di una finestra del salone.

All’interno si trovavano il calciatore, la madre, la compagna, il fratello e la fidanzata di quest’ultimo. I malviventi li hanno sorpresi nel sonno e li hanno costretti a restare in una stanza, impedendo qualsiasi reazione mentre portavano avanti il colpo.

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In pochi minuti hanno rovistato nelle stanze e raccolto gioielli e oggetti personali, per un valore stimato intorno ai 10mila euro, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili della rapina.