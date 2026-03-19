Trust celebra la Giornata della Felicità con accessori smart per lavoro e gaming

Trust rilancia la Giornata della Felicità con accessori tech per casa e ufficio pensati per migliorare comfort e umore. Il 20 marzo arriva con cuffie, mouse e luci smart che puntano su praticità e divertimento quotidiano.

Il 20 marzo torna la Giornata Internazionale della Felicità e Trust sceglie di legarla a prodotti pensati per semplificare la vita di tutti i giorni. L’idea è chiara: rendere più piacevoli lavoro, studio e tempo libero attraverso dispositivi accessibili e facili da usare.

L’azienda olandese propone una gamma di soluzioni che uniscono design, tecnologia e funzionalità. L’obiettivo è migliorare l’esperienza quotidiana, sia davanti alla scrivania sia nei momenti di svago, con strumenti che aiutano a lavorare meglio e a rilassarsi con più leggerezza.

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Tra le proposte per l’ufficio spiccano le cuffie GXT Fayzo, pensate per lunghe sessioni tra call e attività di concentrazione. Offrono audio surround virtuale 7.1, padiglioni over-ear e microfono removibile con controllo del volume, oltre a un’estetica colorata che vivacizza la postazione.

Per chi cerca praticità, il mouse wireless Ozaa permette di collegare fino a tre dispositivi. Il sensore regolabile fino a 3200 DPI, i pulsanti silenziosi e la batteria ricaricabile lo rendono adatto a un uso quotidiano intenso, senza sacrificare comfort ed ergonomia.

Nel tempo libero entrano in gioco le cuffie Forta, compatibili con PS5, PC e altre console. I driver da 50 mm garantiscono un suono pieno, mentre archetto regolabile e cuscinetti morbidi aiutano durante sessioni prolungate. Disponibili in vari colori, sono realizzate anche con materiali riciclati.

La tastiera meccanica Torix punta su precisione e personalizzazione. Ogni tasto è programmabile e l’illuminazione RGB, con milioni di combinazioni, consente di adattare l’aspetto della postazione al proprio stile, migliorando anche la concentrazione durante il gioco.

Per completare la postazione gaming, la sedia ergonomica Ruya integra supporti regolabili e illuminazione RGB. La struttura è progettata per ridurre l’affaticamento e favorire una postura corretta anche durante lunghe sessioni.

Non mancano le soluzioni per l’ambiente domestico. Le barre LED Vybz permettono di creare scenari luminosi personalizzati, controllabili via app o assistente vocale, con modalità preimpostate e sincronizzazione musicale.

La striscia flessibile Vybz Neon da 5 metri aggiunge un tocco creativo agli spazi, grazie a colori dinamici e installazione semplice. Pensata per pareti e angoli della casa, trasforma l’illuminazione in un elemento decorativo e funzionale.