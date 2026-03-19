Tempesta geomagnetica verso la Terra, possibili effetti su GPS e reti elettriche

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Una tempesta geomagnetica moderata è attesa tra il 19 e il 21 marzo dopo un’eruzione solare del 16 marzo, con possibili effetti su comunicazioni e reti. L’allerta arriva dagli Stati Uniti mentre si monitora la traiettoria delle particelle.

Tempesta geomagnetica verso la Terra, possibili effetti su GPS e reti elettriche