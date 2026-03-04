Gas e tensioni in Medio Oriente, i possibili effetti sulle bollette degli italiani

Israele e Stati Uniti hanno colpito l’Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz agita i mercati energetici. In Europa il prezzo del gas torna a salire e cresce il timore di bollette più care per le famiglie italiane nei prossimi mesi.

