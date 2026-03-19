Noa Lang ferito al pollice contro il Liverpool, paura per l'attaccante del Galatasaray

Noa Lang si ferisce gravemente al pollice contro il Liverpool dopo uno scontro a bordo campo, con il dito rimasto incastrato nelle barriere metalliche. L’attaccante è stato portato d’urgenza in ospedale, possibile intervento chirurgico.

Attimi di tensione nella gara tra Liverpool e Galatasaray, quando al 75’ Noa Lang è rimasto vittima di un infortunio serio durante un contrasto con Curtis Jones. L’olandese, nel tentativo di recuperare il pallone, è finito contro le barriere a bordo campo, riportando una ferita profonda al pollice.

L’impatto è stato violento: il dito è rimasto incastrato tra le strutture metalliche, provocando una lesione che ha subito fatto temere il peggio. Lang si è accasciato vicino alla porta dei Reds, mentre i primi a intervenire sono stati proprio i giocatori avversari, accorsi per prestare aiuto.

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La situazione è apparsa subito grave e ha richiesto il trasferimento immediato in ospedale. L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato di possibile operazione chirurgica, senza escludere complicazioni legate all’entità della ferita.

Per la squadra turca la serata si è chiusa nel peggiore dei modi. Oltre all’infortunio del suo attaccante, è arrivata anche l’eliminazione dalla competizione: il Liverpool ha conquistato il passaggio ai quarti con un netto 4-1 complessivo.