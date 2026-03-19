Ursula Andress compie 90 anni, icona del cinema nata dal mito di James Bond

Ursula Andress festeggia 90 anni, diventata celebre per il bikini bianco in 007 grazie a una scena iconica girata nei Caraibi che la rese subito un volto simbolo del cinema anni Sessanta.

Ursula Andress compie 90 anni il 19 marzo. L’attrice svizzera resta legata a una scena entrata nella storia del cinema: l’uscita dal mare in bikini bianco in Agente 007 - Licenza di uccidere (1962), davanti a Sean Connery. Quel momento bastò a trasformarla in un simbolo degli anni Sessanta.

Nata nel 1936 a Ostermundigen, nel Canton Berna, era la terza di sei figli. Il padre, diplomatico tedesco, scomparve durante la guerra dopo essere stato espulso dalla Svizzera. Crebbe con la madre e il nonno, tra regole rigide e lavoro nelle serre.

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A 16 anni lasciò la scuola e si trasferì a Parigi per studiare arti e danza. Poco dopo raggiunse Roma seguendo l’attore Daniel Gélin. Nella capitale si mantenne facendo la baby sitter e la modella, frequentando i locali della dolce vita dove venne notata da un produttore.

I primi ruoli furono piccoli e spesso senza credito, come in Un americano a Roma (1954) con Alberto Sordi. Nello stesso periodo condivise un appartamento con Brigitte Bardot, con cui decise di diventare bionda, scelta destinata a segnare la sua immagine.

Nel 1955 partì per Hollywood con un contratto Paramount. Le difficoltà con l’inglese rallentarono l’inizio della carriera e il contratto fu sciolto senza risultati. Passò poi alla Columbia, mentre la sua vita privata finiva sulle riviste, anche per una breve relazione con James Dean.

La svolta arrivò nel 1962: scelta all’ultimo momento per il ruolo di Honey Ryder, venne pagata 10.000 dollari. Il film diretto da Terence Young le fece vincere un Golden Globe e la rese una delle attrici più richieste del periodo.

Negli anni successivi lavorò con grandi nomi del cinema internazionale, da Elvis Presley a Orson Welles, passando per Alain Delon e Charles Bronson. Tra i titoli più noti anche Sole rosso (1971) e La decima vittima (1965), dove mostrò un volto diverso rispetto ai ruoli da icona glamour.

Negli anni Settanta lasciò Hollywood e si stabilì a Roma, legandosi all’attore Fabio Testi. Continuò a lavorare soprattutto nel cinema italiano di genere, consolidando la sua popolarità anche grazie a ruoli spesso provocatori.

In seguito si dedicò sempre più alla televisione, con apparizioni in serie come “Love Boat” e “Falcon Crest”. Dagli anni Novanta tornò a vivere stabilmente in Italia, riducendo progressivamente gli impegni per dedicarsi al figlio Dimitri.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2005. Dopo il ritiro, ha partecipato soprattutto a eventi pubblici. La sua immagine resta legata a quella scena sulla spiaggia caraibica, diventata uno dei simboli più riconoscibili della storia del cinema.