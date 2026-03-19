Ursula Andress compie 90 anni, icona del cinema nata dal mito di James Bond

Vito Manzione | 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ursula Andress festeggia 90 anni, diventata celebre per il bikini bianco in 007 grazie a una scena iconica girata nei Caraibi che la rese subito un volto simbolo del cinema anni Sessanta.

Ursula Andress
Ursula Andress compie 90 anni, icona del cinema nata dal mito di James Bond

Ursula Andress compie 90 anni il 19 marzo. L’attrice svizzera resta legata a una scena entrata nella storia del cinema: l’uscita dal mare in bikini bianco in Agente 007 - Licenza di uccidere (1962), davanti a Sean Connery. Quel momento bastò a trasformarla in un simbolo degli anni Sessanta.

Nata nel 1936 a Ostermundigen, nel Canton Berna, era la terza di sei figli. Il padre, diplomatico tedesco, scomparve durante la guerra dopo essere stato espulso dalla Svizzera. Crebbe con la madre e il nonno, tra regole rigide e lavoro nelle serre.

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A 16 anni lasciò la scuola e si trasferì a Parigi per studiare arti e danza. Poco dopo raggiunse Roma seguendo l’attore Daniel Gélin. Nella capitale si mantenne facendo la baby sitter e la modella, frequentando i locali della dolce vita dove venne notata da un produttore.

I primi ruoli furono piccoli e spesso senza credito, come in Un americano a Roma (1954) con Alberto Sordi. Nello stesso periodo condivise un appartamento con Brigitte Bardot, con cui decise di diventare bionda, scelta destinata a segnare la sua immagine.

Nel 1955 partì per Hollywood con un contratto Paramount. Le difficoltà con l’inglese rallentarono l’inizio della carriera e il contratto fu sciolto senza risultati. Passò poi alla Columbia, mentre la sua vita privata finiva sulle riviste, anche per una breve relazione con James Dean.

La svolta arrivò nel 1962: scelta all’ultimo momento per il ruolo di Honey Ryder, venne pagata 10.000 dollari. Il film diretto da Terence Young le fece vincere un Golden Globe e la rese una delle attrici più richieste del periodo.

Negli anni successivi lavorò con grandi nomi del cinema internazionale, da Elvis Presley a Orson Welles, passando per Alain Delon e Charles Bronson. Tra i titoli più noti anche Sole rosso (1971) e La decima vittima (1965), dove mostrò un volto diverso rispetto ai ruoli da icona glamour.

Negli anni Settanta lasciò Hollywood e si stabilì a Roma, legandosi all’attore Fabio Testi. Continuò a lavorare soprattutto nel cinema italiano di genere, consolidando la sua popolarità anche grazie a ruoli spesso provocatori.

In seguito si dedicò sempre più alla televisione, con apparizioni in serie come “Love Boat” e “Falcon Crest”. Dagli anni Novanta tornò a vivere stabilmente in Italia, riducendo progressivamente gli impegni per dedicarsi al figlio Dimitri.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2005. Dopo il ritiro, ha partecipato soprattutto a eventi pubblici. La sua immagine resta legata a quella scena sulla spiaggia caraibica, diventata uno dei simboli più riconoscibili della storia del cinema.

THE URSULA ANDRESS TRIBUTE

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