Fulminacci torna con Calcinacci e annuncia il tour nei palazzetti

Fulminacci torna con un nuovo album dopo Sanremo, spinto dalla fine di una relazione che ha dato forma a Calcinacci. Il cantautore romano riparte da zero e prepara un tour nei palazzetti con uno spettacolo essenziale.

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, Fulminacci rientra a Roma con la sensazione di aver lasciato il segno. Il settimo posto non gli pesa, anzi: «Così tutti ti dicono che meritavi di più», racconta. Intanto il brano “Stupida sfortuna” cresce nelle classifiche, tra i più ascoltati in radio e sulle piattaforme.

Il nuovo disco, “Calcinacci”, nasce prima del palco dell’Ariston. Prende forma in un momento personale difficile, segnato dalla fine di una relazione importante. «Ho dovuto ricominciare da zero», spiega. Da lì arrivano le canzoni, scritte in mezzo a una fase di cambiamento che ha inciso anche sul suo modo di vivere emozioni e leggerezza.

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L’immagine di copertina racconta bene questo passaggio: una figura corre da sola in un prato, mentre l’ombra tiene ancora per mano qualcun altro. Un legame che resta, anche quando tutto sembra finito. Nel disco non c’è rabbia, ma il tentativo di rimettere insieme i pezzi dopo la rottura.

Dentro “Calcinacci” convivono influenze diverse. Dal cantautorato che si intreccia con l’elettronica fino a brani più diretti e ironici. “Mitomani” guarda al mondo della musica con leggerezza, mentre “L’avventura” mescola suoni e atmosfere lontane. In “Da qualche parte in Italia” l’amore resta sospeso, quasi filtrato da uno schermo.

Attorno al progetto c’è anche il cinema, altra passione dell’artista. Il disco è accompagnato da un cortometraggio con Pietro Sermonti e alcune apparizioni di altri musicisti, già proiettato a Milano, Roma e Napoli. Un lavoro che potrebbe continuare a girare, anche se per ora l’attenzione resta sulle canzoni.

Il prossimo passo è il tour 2026, che partirà ad aprile con una data a Roma. Lo spettacolo punta sull’essenziale: luci e musica, senza effetti superflui. Un’impostazione ispirata ai grandi concerti più classici, con riferimenti dichiarati a Elton John e Billy Joel.

Il calendario proseguirà nei principali palazzetti italiani e poi in estate con una serie di date all’aperto. Da Padova a Catania, passando per festival e arene, Fulminacci porterà dal vivo un disco nato tra le macerie e trasformato in un nuovo inizio.