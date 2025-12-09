Elodie annuncia il nuovo tour Show 2027: tutte le date nei palazzetti
Elodie, protagonista indiscussa della scena musicale italiana, sorprende i fan annunciando “Elodie Show 2027”. Dopo un anno ricco di traguardi e successi, tra concerti negli stadi e tour nei palasport, la cantante prepara un nuovo emozionante capitolo. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà da Ancona, promettendo uno spettacolo indimenticabile. Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo, mi avete dato ta... – l’attesa cresce!
Elodie, reduce da un anno ricco di traguardi tra due date-evento negli stadi di Milano e Napoli e un tour nei palasport da 14 appuntamenti appena concluso, sorprende il pubblico con l’annuncio di Show 2027, la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti che la riporterà sul palco dei principali palazzetti italiani.
Durante l’ultimo tour, l’artista aveva comunicato una pausa nel 2026, ma ha già anticipato i piani per il suo ritorno: “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Adesso mi fermo per un po’, ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027”, ha dichiarato.
Le tappe della tournée Show 2027
Il nuovo tour partirà il 24 aprile 2027 dal Palaprometeo di Ancona, per poi proseguire il 29 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. Il viaggio musicale continuerà il 4 maggio al Teatro Palapartenope di Napoli, l’8 maggio al Palaflorio di Bari, il 13 maggio all’Unipol Forum di Milano e il 18 maggio al Mandela Forum di Firenze. Gran finale previsto il 22 maggio all’Unipol Arena di Bologna.
Un nuovo capitolo dopo un anno di successi
Il ritorno live arriva dopo il successo del quinto album Mi Ami Mi Odi, entrato direttamente al terzo posto della classifica Fimi e capace di superare i 183 milioni di stream. A questi risultati si aggiungono la partecipazione al Festival di Sanremo con Dimenticarsi alle 7, certificato oro, e il riconoscimento come Miglior attrice non protagonista ai Nastri d’Argento per il film Fuori di Mario Martone.
Con Show 2027, Elodie si prepara così ad aprire un nuovo percorso artistico, riportando sul palco la sua energia e uno spettacolo completamente rinnovato.