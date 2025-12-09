Elodie annuncia il nuovo tour Show 2027: tutte le date nei palazzetti

Elodie, protagonista indiscussa della scena musicale italiana, sorprende i fan annunciando “Elodie Show 2027”. Dopo un anno ricco di traguardi e successi, tra concerti negli stadi e tour nei palasport, la cantante prepara un nuovo emozionante capitolo. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà da Ancona, promettendo uno spettacolo indimenticabile. Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo, mi avete dato ta... – l’attesa cresce!