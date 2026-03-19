Pino Daniele, 71 anni dalla nascita tra musica e radici napoletane

Pino Daniele nacque il 19 marzo 1955 a Napoli e rivoluzionò la musica mescolando blues e tradizione partenopea. A 71 anni dalla nascita, resta il simbolo di un suono nato nei vicoli del porto e diventato internazionale.

Il 19 marzo segna una data speciale per chi ha amato Pino Daniele. Nato nel 1955 a Napoli, il cantautore ha lasciato un segno profondo nella musica italiana prima di morire l’8 gennaio 2015 per un infarto. Il giorno coincide con il suo compleanno, l’onomastico e la Festa del papà, un intreccio che per molti fan ha un valore ancora più forte.

Cresciuto nel quartiere Porto, Giuseppe Daniele — questo il suo vero nome — era il maggiore di sei figli in una famiglia con poche risorse. Le difficoltà economiche segnarono i primi anni, ma non fermarono la sua passione per la musica, sostenuta anche da due zie che gli permisero di avere una chitarra già da bambino.

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Le prime canzoni nacquero tra i muretti di via Medina, quando frequentava ancora ragioneria. Fu lì che presero forma brani come “Napul’è” e “Terra mia”, destinati a diventare pietre miliari. Il padre, che lavorava al porto, lo portava spesso a contatto con marinai americani e sonorità blues, influenze che sarebbero rimaste nel suo stile.

Il debutto su un palco arrivò a dodici anni durante una festa per bambini. Poco dopo, insieme all’amico Gino Giglio, fondò i New Jet, gruppo con cui si esibiva proponendo pezzi originali in inglese improvvisato. Seguì l’esperienza con i Batracomiomachia, formazione che riuniva musicisti destinati a lasciare il segno nella scena napoletana.

Da quelle esperienze prese forma un percorso unico. Pino Daniele costruì un linguaggio musicale nuovo, unendo tradizione partenopea, jazz, blues e funk. Un suono nato nei vicoli di Napoli e arrivato ben oltre i confini italiani, capace di raccontare emozioni e contraddizioni con una voce inconfondibile.