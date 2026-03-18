Samantha De Grenet e la dieta paleolitica, come ha perso peso e cosa prevede

Samantha De Grenet racconta di aver perso 5 chili seguendo la dieta paleolitica per cinque mesi, eliminando pane e pasta. Poi è tornata a un’alimentazione completa, spiegando in tv cosa prevede questo regime.

Samantha De Grenet ha parlato della sua esperienza con la dieta paleolitica durante una trasmissione televisiva, spiegando di aver seguito questo regime alimentare per cinque mesi. In quel periodo ha perso circa cinque chili, modificando in modo netto le sue abitudini a tavola.

La showgirl ha raccontato di aver eliminato alimenti come pane e pasta, puntando invece su carne e pesce. Dopo il periodo di dieta, ha però deciso di tornare a mangiare in modo più vario, reinserendo tutti i cibi nella sua alimentazione quotidiana.

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Il modello paleolitico si ispira, almeno teoricamente, alla dieta degli uomini preistorici. Prevede il consumo di alimenti come carne, pesce, uova, frutta, verdura, semi e frutta secca, mentre esclude prodotti legati all’agricoltura, tra cui cereali, pane, pasta e spesso anche i latticini.

Alla base c’è l’idea di seguire un’alimentazione ritenuta più naturale, lontana dai prodotti trasformati. Tuttavia si tratta di un regime che può risultare restrittivo, soprattutto per l’eliminazione di intere categorie alimentari.

Proprio per questo, prima di intraprendere diete di questo tipo, è consigliabile rivolgersi a uno specialista. Un nutrizionista può valutare le esigenze individuali ed evitare squilibri, adattando il percorso alimentare in modo sicuro.