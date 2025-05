Samantha De Grenet racconta il tradimento e la vendetta: Ecco cosa ho fatto all'amante del mio ex

In un'emozionante intervista a La volta buona, Samantha De Grenet condivide un capitolo intenso della sua vita: un tradimento inaspettato e la vendetta nei confronti di chi le ha rubato l'affetto dell'ex. Scopri come la showgirl ha affrontato la situazione e il piano audace che ha messo in atto contro l'amante, un'amica di lunga data.

Samantha De Grenet è stata ospite oggi, martedì 13 maggio, a La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai 1. In diretta, la showgirl ha raccontato un episodio molto personale: il tradimento subito dal suo ex fidanzato e la vendetta che ha messo in atto nei confronti dell’amante, una sua amica di lunga data.

La scoperta in Sardegna e il piano studiato nei minimi dettagli

La conduttrice ha spiegato di aver scoperto il tradimento durante una vacanza in Sardegna con un’amica. Tornata a Milano per impegni di lavoro, ha deciso di chiudere la relazione con l’ex e ha pianificato una vera e propria vendetta. "Più forte è l'amicizia, più grande è il dolore", ha detto, rivelando che l’amante era una persona di cui si fidava molto.

Con fierezza, Samantha ha raccontato: "Ho finto di essere una manager di eventi e sfilate. All’epoca lavoravo spesso in Germania, quindi sapevo esattamente dove indirizzarla". Il pubblico in studio ha seguito con interesse e divertimento i dettagli del piano architettato con l’aiuto di un’amica fidata.

La telefonata-trappola e il viaggio mai esistito

La De Grenet ha fatto chiamare la donna da una finta agenzia per proporle la partecipazione a un grande evento internazionale nel mondo della moda. "Le promisi una ricca retribuzione e tutti i benefit: biglietto aereo in prima classe, hotel pagato, tutto perfetto", ha raccontato.

Ma una volta arrivata in aeroporto, la ragazza ha ricevuto una telefonata in cui le veniva comunicato un problema con le carte di credito. Risultato? Ha dovuto anticipare tutte le spese: volo, taxi, hotel. E solo dopo ha scoperto che l’evento non esisteva.

"È tornata a casa a mani vuote e con il portafoglio più leggero", ha concluso Samantha. "Andare a letto col mio fidanzato le è costato qualcosa". Un racconto che ha suscitato reazioni tra il pubblico e che mostra un lato inedito e determinato della showgirl romana.

