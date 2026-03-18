Pier Silvio Berlusconi frena Cattelan, ad Amici nessun progetto futuro in Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ridimensiona il ruolo di Alessandro Cattelan ad Amici chiarendo che non esistono piani futuri per lui in Mediaset. Il conduttore sarà in giuria dal 21 marzo, ma senza prospettive oltre il talent.

L’arrivo di Alessandro Cattelan nella giuria di Amici 25, al via sabato 21 marzo, sembrava uno dei movimenti più rilevanti della stagione televisiva. Accanto a Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, il conduttore piemontese entra nel talent di Canale 5 con un ruolo di primo piano, ma senza garanzie per il futuro.

A chiarire la situazione è stato Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese. Le sue parole sono state nette: Cattelan farà parte del programma, ma non sono previsti altri sviluppi professionali all’interno del gruppo. Una presa di posizione che raffredda subito le aspettative nate attorno al suo ingresso.

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Il debutto nel serale di Amici rappresenta quindi un incarico circoscritto. Un ruolo visibile e prestigioso, ma limitato nel tempo. Nessuna trasmissione personale, nessun progetto già in cantiere oltre la partecipazione alla giuria del talent guidato da Maria De Filippi.

La situazione del conduttore resta così incerta. Dopo le esperienze in Rai e alcune dichiarazioni recenti sul desiderio di lavorare con i giovani, il suo percorso televisivo non trova ancora una direzione stabile. Né Viale Mazzini né Mediaset, al momento, sembrano puntare su di lui per nuovi format.

Nel frattempo, dal 21 marzo, Cattelan sarà protagonista nello studio di Canale 5. Ma fuori dalle telecamere, il suo futuro resta sospeso, senza indicazioni concrete su cosa accadrà una volta conclusa l’esperienza nel programma.