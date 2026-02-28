Be Comics! Be Games! torna a Padova con Ortolani, Sio e le star del fumetto

Be Comics! Be Games! torna a Padova il 21 e 22 marzo con ospiti di rilievo per celebrare fumetti e gaming. Attesi Leo Ortolani e artisti Marvel e Disney, mentre debutta anche una collezione ufficiale firmata Sio.

Mancano poche settimane all’edizione 2026 di Be Comics! Be Games!, in programma il 21 e 22 marzo a Padova Hall. La manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi e cultura pop presenta il programma più ampio di sempre, con ospiti italiani e internazionali.

Tra i nomi di spicco c’è Leo Ortolani, autore di Rat-Man e vincitore del Premio Micheluzzi, che porterà anche il suo recente lavoro “Tapum”, ambientato nella Prima guerra mondiale. Sarà presente insieme ad Andrea Pennacchi per un incontro organizzato dalla Scuola Comics di Brescia.

Spazio anche a Sio, tra i volti più noti del fumetto comico italiano, che salirà sul palco con Lorro e Nick per una puntata dal vivo del Power Pizza Podcast. Dal mercato internazionale arrivano invece David Baldeón, Jordi Tarragona e Laura Braga, artisti che collaborano con Marvel e DC Comics.

Nel padiglione 7 troveranno posto le principali case editrici del settore, tra cui Panini Comics, J-Pop, saldaPress e Gigaciao, insieme a workshop e attività curate dalle Scuole di Comics di Padova e Brescia. Non mancheranno gli autori legati al mondo Disney, come Alessandro Sisti, Corrado Mastantuono e Paolo Mottura.

Il padiglione 8 sarà dedicato al gaming, con oltre 90 postazioni disponibili nella più grande area freeplay mai allestita per l’evento. Previsti anche spazi per sviluppatori indipendenti, community e giochi di ruolo, oltre a un’area per la pittura di miniature e un palco per incontri e intrattenimento.

Novità di quest’anno è la prima linea di merchandising ufficiale: una capsule collection ideata da Sio che reinterpreta il logo della manifestazione. La serie include magliette, borse e una tazza termica, disponibile online e poi sulla piattaforma di biglietteria ufficiale.

I biglietti sono già in vendita a prezzo ridotto sul sito dell’evento, in attesa dell’apertura dei cancelli di marzo.