Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il vento forte

Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg dopo raffiche di vento violente che hanno colpito la zona. Almeno una persona è rimasta ferita ed è stata rianimata sul posto prima del trasporto in ospedale.

Una cabinovia è caduta nei pressi di Engelberg, nel cantone svizzero di Obvaldo, dopo essere stata investita da forti raffiche di vento. L’incidente è avvenuto in un’area montana frequentata dagli sciatori, dove le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente.

I soccorritori sono intervenuti in breve tempo sul luogo dell’incidente. Secondo le prime informazioni, almeno una persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata sottoposta a manovre di rianimazione per circa trenta minuti prima di essere trasportata via.

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Non è ancora chiaro quante persone si trovassero a bordo al momento della caduta. Un video girato da un testimone mostra la cabina mentre rotola più volte lungo un pendio ripido, evidenziando la violenza dell’impatto.

A causa del maltempo, gli impianti di risalita della zona sono stati chiusi e una gara prevista nel comprensorio sciistico è stata cancellata. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.