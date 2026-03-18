Scontro nella galleria Fara tra auto e betoniera, traffico bloccato in Valcellina

Scontro tra auto e betoniera nella galleria Fara il 18 marzo in Valcellina, traffico bloccato e soccorsi in corso. L’impatto è avvenuto tra Montereale e Barcis, in una zona con viabilità alternativa limitata.

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 18 marzo all’interno della galleria Fara, lungo il collegamento tra Montereale e Barcis, in provincia di Pordenone. Coinvolti un’auto e una betoniera. Le condizioni delle persone a bordo non sono ancora state chiarite e si teme il peggio.

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Maniago e Pordenone con quattro mezzi, insieme a ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le operazioni sono ancora in corso per estrarre eventuali feriti e mettere in sicurezza l’area.

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La viabilità ha subito pesanti ripercussioni. La polizia locale ha chiuso il tratto interessato e lungo la strada si sono formate lunghe code. Chi deve raggiungere l’alta Valcellina è costretto a percorrere un itinerario molto più lungo passando per l’autostrada A27 e Longarone, risalendo poi verso la valle, poiché le altre strade restano chiuse durante l’inverno.