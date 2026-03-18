Colloquio negato a Nottingham, esclusa per un'auto troppo vecchia

Alanah Thompson French è stata esclusa da un lavoro a Nottingham perché la sua auto era considerata troppo vecchia, nonostante fosse in buone condizioni e usata per spostarsi ogni giorno.

A 18 anni, Alanah Thompson French si è vista respingere la candidatura per un impiego entry-level in un’agenzia immobiliare di Nottingham per un motivo insolito: la sua auto non rispettava i requisiti richiesti. Durante la selezione online le è stato chiesto se possedesse un veicolo con meno di dieci anni. Alla risposta negativa, la procedura si è interrotta.

La giovane vive a Burton Joyce, nel Nottinghamshire, e utilizza una Citroen C1 immatricolata nel 2014. L’auto, acquistata con circa 2.800 sterline di risparmi, ha meno di 40.000 miglia ed è in buone condizioni. Eppure non è bastato per accedere al colloquio.

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«È stato un colpo duro», ha raccontato. «Senza lavoro non posso permettermi un’auto più nuova». Un problema concreto per molti ragazzi che cercano di entrare nel mercato del lavoro senza risorse economiche alle spalle.

L’agenzia immobiliare ha spiegato che i dipendenti usano l’auto quotidianamente, spesso in autonomia, e che mezzi più recenti garantiscono maggiore sicurezza e affidabilità. Una prassi che, secondo l’azienda, sarebbe diffusa nel settore.

Non tutti però condividono questa linea. Un’esperta di diritto del lavoro osserva che criteri simili rischiano di escludere i candidati più giovani o con minori possibilità economiche, soprattutto per ruoli iniziali dove l’esperienza è limitata.

Il caso mette in luce un ostacolo concreto: requisiti tecnici possono trasformarsi in barriere all’ingresso. In aree come le East Midlands, dove molti giovani si spostano ogni giorno verso Nottingham per lavorare, anche l’età di un’auto può incidere sulle opportunità.

Nel frattempo, Alanah continua a inviare candidature. La sua esperienza resta un esempio di come, oltre alle competenze, a volte siano altri fattori a determinare l’accesso a un impiego.