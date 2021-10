Non indossarlo per un colloquio

Dopo decine di curriculum inviati la fortuna finalmente ti ha sorriso e sei stata invitata per un colloquio? Ti consiglieremo come lasciare un'ottima prima impressione e aumentare le tue possibilità di assunzione.

Vestirsi per un colloquio può essere più difficile di quanto possa sembrare a prima vista. Non vuoi sembrare noiosa ma allo stesso tempo non provocante. Anche se a volte non vogliamo ammetterlo, il nostro abbigliamento gioca un ruolo tanto importante in un colloquio quanto un curriculum. Con il tuo abbigliamento dirai di te più di quanto pensi. Il tuo abbigliamento rivelerà se hai un serio interesse per la posizione o se ti adatti alla cultura aziendale. Cosa dovresti lasciare piuttosto a casa il giorno del colloquio e come eccellerai tra gli altri candidati?

Non farai un’impressione con abiti casual

Con il nostro abbigliamento mostriamo rispetto alla persona con la quale abbiamo il colloquio e allo stesso tempo dimostriamo che abbiamo un serio interesse per la posizione. Se non prestiamo un’attenzione sufficiente alla scelta dell'outfit, si può avere l'impressione che, come dei vestiti, non ci importi della posizione lavorativa. In nessun caso per il colloquio dovresti indossare un abbigliamento sportivo, t-shirt con scritte, leggings, pantaloncini o felpe. Neanche i jeans sono adatti, anche se spesso li vediamo alle interviste. Faresti meglio a prendere un vestito o pantaloni eleganti e una camicia. Le camicie realizzate per questa occasione possono essere trovate su Zalando.it. Aggiungi un codice sconto Zalando al carrello al momento dell'ordine e puoi risparmiare sull'acquisto di un nuovo pezzo per il tuo guardaroba formale.

Segui la regola dei tre

Hai mai sentito parlare della regola dei tre pezzi? Per creare un outfit completo dovremmo aggiungere un terzo pezzo alla camicetta e ai pantaloni, come per esempio una giacca. Una giacca di qualità può elevare l'intero styling di un livello e allo stesso tempo coprire le mani nude che non sono quelle più adatte per un colloquio. Una vasta selezione di borse per donna e uomo può essere trovata su Aboutyou.it. Ora puoi utilizzare il codice sconto about you quando per il tuo acquisto online e pagare meno.

Dimentica minigonne e scollature

Questo punto è particolarmente rilevante per le donne. Dovremmo tenere le minigonne per altre occasioni, non sono assolutamente adatti per un colloquio. Per assicurarti di essere vestita in modo appropriato, segui la regola che l'orlo inferiore di un vestito o di una gonna dovrebbe raggiungere le ginocchia o appena sopra. Anche le scollature profonde o gli abiti troppo stretti sono tabù per un colloquio. Il tuo outfit con la gonna o il vestito potresti migliorare e abbinare con un collant adatto e delicato. Dai un’occhiata e utilizza il codice sconto Yamamay del negozio Yamamay.it.

Nessun colore vistoso e motivi distintivi

Gli esperti concordano sul fatto che il celeste sia uno dei colori più adatti per un colloquio di lavoro. Non commetterai errori anche se prendi il nero, il bianco o il beige. Al contrario, il rosso e il giallo tendono a sembrare aggressivi e quindi non sono i più adatti per un colloquio di lavoro. Oltre ai colori forti, dovresti anche evitare fantasie e stampe troppo contrastanti.

Non sottovalutare le scarpe

Stilisti ed esperti di risorse umane non raccomandano scarpe aperte per un colloquio. Dovresti quindi lasciare a casa tutti i sandali estivi, le ciabatte o le infradito. Gli uomini dovrebbero scegliere scarpe basse eleganti e le donne scarpe col tacco. Tuttavia, assicurati che il tacco non sia troppo alto. Quando indossi scarpe su cui è difficile camminare non ti sentirai sicuro e questo si rifletterà nelle tue prestazioni. Una vasta gamma di scarpe da donne e da uomo puoi trovare nel negozio online Escarpe.it. Utilizza i codici sconto Escarpe e farai un buon affare del tuo shopping.

Cos'altro dovresti lasciare a casa?

Assicurati che i tuoi vestiti ti stiano bene e non siano consumati o abbiano le pieghe. Un profumo forte o un trucco forte non sono ammessi al colloquio di lavoro. Scegli invece un delicato trucco quotidiano che copra le imperfezioni ma non attiri l'attenzione. I gioielli di grandi dimensioni non sono adatti per un colloquio. Una catena delicata, orecchini poco appariscenti e un orologio elegante saranno molto più adatti.

Ricorda che i vestiti scelti in modo appropriato nel quale ti senti bene ti daranno fiducia e quindi aumenteranno le tue possibilità di successo. Vi auguriamo un bocca al lupo nella scelta dell'abito giusto e buona fortuna per il colloquio.

