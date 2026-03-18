Cyberpunk TCG debutta su Kickstarter con il primo set Welcome to Night City

Cyberpunk TCG debutta su Kickstarter con WeirdCo e CD Projekt RED che puntano sui fan del gioco e della serie. Il progetto nasce per portare Night City in formato carte fisiche, con illustrazioni originali e personaggi iconici.

WeirdCo lancia su Kickstarter il nuovo Cyberpunk TCG, sviluppato insieme a CD Projekt RED. Il progetto porta su tavolo il mondo di Cyberpunk 2077 e della serie animata Edgerunners, trasformandolo in un gioco di carte collezionabili fisico.

I giocatori dovranno creare la propria squadra di edgerunner scegliendo tra volti noti dell’universo Cyberpunk. Le partite si basano su scontri diretti tra mazzi costruiti combinando abilità e personaggi, con l’obiettivo di conquistare fama a Night City.

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Il titolo si rivolge sia agli appassionati di giochi di carte sia ai fan del franchise. Le carte presentano illustrazioni inedite pensate anche per chi punta alla collezione oltre che alla competizione.

La campagna è già attiva su Kickstarter e permette ai sostenitori di finanziare il progetto in cambio di ricompense. Durante lo sviluppo, il team pubblicherà aggiornamenti e raccoglierà suggerimenti dalla community per rifinire le meccaniche di gioco.

Il primo set, Welcome to Night City, è previsto nel 2026 e includerà personaggi come V, Jackie Welles, Johnny Silverhand e Judy Álvarez. Un secondo set è già in programma e introdurrà i protagonisti di Cyberpunk Edgerunners, ampliando ulteriormente il roster disponibile.