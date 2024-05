Asmodee - Cyberpunk 2077: Gang di Night City

Ehi, choomba, ce l’hai il fegato per farti largo tra le strade di Cyberpunk 2077: Gang di Night City?

Cyberpunk 2077: Gang di Night City è il gioco da tavolo pubblicato da CMON e distribuito da Asmodee Italia. Ispirato al celebre videogioco di successo Cyberpunk 2077sviluppato da CD PROJEKT RED, è disponibile per farvi vivere adrenaliniche ore sul filo del rasoio!

Night City è una città che si estende all'infinito. Edifici che raggiungono il cielo. Una foschia opprimente che ricopre tutto. Megacorporazioni. Punk. Tecnologia arrugginita ovunque che contrasta con i più recenti cyberimpianti hi-tech. Hacker. Questo è il mondo di Cyberpunk 2077, in cui vige una lotta costante tra bande e corporazioni per il controllo dello sprawl.

In Cyberpunk 2077: Gang di Night City, da 1 a 4 giocatori assumono il ruolo di leader di una delle spietate gangdella città. Recluteranno membri, rivendicheranno il territorio, si scontreranno tra di loro e cercheranno di sconfiggere le corporazioni in vari scenari narrativi guidati dalle carte. Alla fine, solo il giocatore con più reputazionesarà il vincitore.

Ma le altre gang non saranno gli unici ostacoli sulla via del successo: le Corporazioni, la Polizia e la NetWatch sono tutte pronte ad avventarsi sulle bande cittadine e lo scontro dilagherà persino nel cyberspazio. Un buon leader non si lascia mai sfuggire una buona opportunità o un Edgerunner promettente. Solo i migliori passeranno alla storia!

Ma se pensate che Night City sia pericolosa, aspettate di vedere le Badlands!

È infatti disponibile anche Cyberpunk 2077: Gang di Night City – Famiglie e Reietti, l’espansione che porta il gioco all’esterno dei confini cittadini, nelle Badlands battute dal vento.

I grattacieli e i vicoli di Night City non sono certo un posto per i deboli, ma anche quelli che prosperano tra le sue strade hanno vita dura nelle Badlands che confinano con la città. L'espansione Famiglie e Reietti per Cyberpunk 2077: Gang di Night City offre ai giocatori la possibilità di esplorare una nuova regione: le Badlands. L’espansione introduce anche un paio di nuove gang che chiamano quest'area casa, oltre a una nuova storia, tutta da vivere sul filo del rasoio. Inoltre, un quinto giocatore potrà unirsi all'azione e contendere il territorio alle gang rivali.

Distese di discariche il cui miasma arriva fino alla città, terreni saturi di sostanze chimiche resi sterili da piogge acide, allevamenti di proteine della Biotechnica e centrali elettriche nelle Jackson Plains a sud: le Badlands rappresentano l’apocalisse ideale. E poi ci sono i Nomadi, molti dei quali non si fanno problemi ad assalire ogni viaggiatore ignaro che incroci il loro cammino. Insomma, qui risiede tutta un’altra razza di gang. E stanno cercando di fare la loro mossa.

Cyberpunk 2077: Gang di Night City e l’espansione Famiglie e Reietti sono disponibili per l’acquisto nei migliori negozi fisici e online.