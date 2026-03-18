Andrea Teso muore a 3 anni nel lettino di casa a Treporti

Andrea Teso muore a 3 anni per un malore improvviso mentre dormiva nel suo lettino a Treporti. La madre lo trova privo di sensi nel pomeriggio e chiama i soccorsi, ma ogni tentativo si rivela inutile.

Una tragedia improvvisa ha colpito Cavallino Treporti, nel Veneziano, dove martedì 17 marzo ha perso la vita Andrea Teso, un bambino di appena tre anni. Il piccolo viveva con i genitori in via Vivaldi, nella frazione di Treporti.

Nel primo pomeriggio Andrea si era addormentato nel suo lettino per il riposo. Intorno alle 16 la madre è entrata nella stanza per svegliarlo, ma si è accorta subito che qualcosa non andava. Il bambino non dava segni di reazione e appariva privo di sensi.

Leggi anche: Bimbo di 2 anni trovato senza vita nel lettino a Lana: Indagini in corso

La donna ha lanciato immediatamente l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i sanitari con un’ambulanza dall’ospedale di Jesolo. Dalla centrale operativa è stato fatto intervenire anche l’elicottero Leone 1, decollato da Treviso e atterrato poco distante dall’abitazione.

I soccorritori hanno trovato il piccolo in condizioni gravissime e hanno iniziato subito le manovre di rianimazione, proseguite a lungo sul posto. Una volta stabilizzato, Andrea è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Jesolo, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso al suo arrivo.

La notizia ha raggiunto rapidamente i familiari, che avevano seguito l’ambulanza in auto, e si è diffusa in poche ore in tutto il territorio. In molti, durante i soccorsi, erano usciti in strada sperando in un esito diverso.

Nel quartiere e tra le famiglie della scuola dell’infanzia che Andrea frequentava da pochi mesi il dolore è profondo. I vicini lo ricordano come un bambino vivace e affettuoso. La sindaca Roberta Nesto ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia colpita dalla perdita.