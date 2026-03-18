Andrea Teso muore a 3 anni nel lettino di casa a Treporti

Sara Verdi | 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Teso muore a 3 anni per un malore improvviso mentre dormiva nel suo lettino a Treporti. La madre lo trova privo di sensi nel pomeriggio e chiama i soccorsi, ma ogni tentativo si rivela inutile.

Treporti
Andrea Teso muore a 3 anni nel lettino di casa a Treporti

Una tragedia improvvisa ha colpito Cavallino Treporti, nel Veneziano, dove martedì 17 marzo ha perso la vita Andrea Teso, un bambino di appena tre anni. Il piccolo viveva con i genitori in via Vivaldi, nella frazione di Treporti.

Nel primo pomeriggio Andrea si era addormentato nel suo lettino per il riposo. Intorno alle 16 la madre è entrata nella stanza per svegliarlo, ma si è accorta subito che qualcosa non andava. Il bambino non dava segni di reazione e appariva privo di sensi.

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La donna ha lanciato immediatamente l’allarme. In pochi minuti sono arrivati i sanitari con un’ambulanza dall’ospedale di Jesolo. Dalla centrale operativa è stato fatto intervenire anche l’elicottero Leone 1, decollato da Treviso e atterrato poco distante dall’abitazione.

I soccorritori hanno trovato il piccolo in condizioni gravissime e hanno iniziato subito le manovre di rianimazione, proseguite a lungo sul posto. Una volta stabilizzato, Andrea è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Jesolo, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso al suo arrivo.

La notizia ha raggiunto rapidamente i familiari, che avevano seguito l’ambulanza in auto, e si è diffusa in poche ore in tutto il territorio. In molti, durante i soccorsi, erano usciti in strada sperando in un esito diverso.

Nel quartiere e tra le famiglie della scuola dell’infanzia che Andrea frequentava da pochi mesi il dolore è profondo. I vicini lo ricordano come un bambino vivace e affettuoso. La sindaca Roberta Nesto ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia colpita dalla perdita.