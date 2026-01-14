Chi l'ha visto? stasera 14 gennaio: nuove testimonianze sul caso Daniela Ruggi

Nuovi elementi riaprono il dibattito su due casi che continuano a far discutere: la scomparsa di Daniela Ruggi e la morte di Mara Favro. La puntata di stasera propone testimonianze e aggiornamenti decisivi.

Il programma torna in prima serata con Federica Sciarelli per affrontare uno dei misteri più seguiti dell’ultimo anno: la scomparsa di Daniela Ruggi, svanita nel nulla a Vitriola, in provincia di Modena. Le nuove segnalazioni promettono di aggiungere tasselli a una vicenda ancora irrisolta.

Due escursionisti hanno individuato resti umani e un reggiseno all’interno di una torre abbandonata, a breve distanza dall’abitazione della giovane. Gli inquirenti stanno valutando se quei reperti possano davvero appartenere a Daniela o se si tratti di un depistaggio costruito ad arte.

Spazio anche al caso di Mara Favro, con le versioni fornite dai due indagati – il titolare della pizzeria dove lavorava e il pizzaiolo – che mostrano contraddizioni rilevanti. I familiari continuano a respingere l’ipotesi del suicidio e sollecitano nuovi approfondimenti.

Il giudice dovrà stabilire se proseguire con le indagini o accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. In scaletta anche gli aggiornamenti sulla strage dei giovani a Crans-Montana, con collegamenti dal luogo dei fatti, oltre agli appelli e alle segnalazioni di persone in difficoltà.