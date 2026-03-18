Napoli, scoperta stamperia clandestina con banconote false da 50 e 100 euro

Sequestrate a Napoli banconote false per oltre 2,8 milioni prodotte in una stamperia clandestina e invecchiate per sembrare autentiche. Arrestato il proprietario, nel locale trovati anche droga e attrezzature per la contraffazione.

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno individuato a Torre Annunziata una stamperia clandestina utilizzata per produrre banconote false. Nel locale sono stati sequestrati tagli da 50 e 100 euro per un valore complessivo superiore ai 2,8 milioni.

Secondo le stime degli investigatori, se il denaro fosse stato immesso in circolazione, avrebbe potuto generare circa 280mila euro. L’immobile è stato posto sotto sequestro e sigillato al termine dell’operazione.

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All’interno della struttura sono stati trovati anche 12mila ologrammi contraffatti, oltre a cliché, telai da stampa, computer con supporti di memoria, stampanti e grandi quantità di carta filigranata e materiali di consumo.

Le banconote venivano sottoposte a un processo di invecchiamento artificiale per renderle più credibili e difficili da individuare come false durante le transazioni.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto anche circa 2,2 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cui prevalentemente marijuana e alcuni panetti di hashish.

Il proprietario del locale, un cittadino italiano, è stato arrestato. Il gip di Torre Annunziata ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.