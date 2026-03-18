Marocco vince la Coppa d'Africa a tavolino, Senegal sconfitto dopo la decisione CAF

Il Marocco conquista la Coppa d’Africa dopo la decisione della CAF che ribalta il risultato per un’irregolarità durante la finale. Il Senegal perde a tavolino dopo la sospensione seguita a un episodio contestato.

Il Marocco è il nuovo vincitore della Coppa d’Africa 2025, ma il verdetto arriva lontano dal campo e con settimane di ritardo. La Confederazione africana di calcio ha infatti ribaltato l’esito della finale disputata contro il Senegal, assegnando il trofeo ai nordafricani.

La partita, giocata e inizialmente vinta dal Senegal per 1-0 ai supplementari grazie al gol di Gueye, è stata oggetto di ricorso. La federazione marocchina ha contestato quanto accaduto durante il match, in particolare un episodio chiave che ha portato alla sospensione dell’incontro.

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Tutto ruota attorno a un calcio di rigore concesso al Marocco e poi fallito da Brahim Diaz. In quella fase, la nazionale senegalese aveva lasciato temporaneamente il terreno di gioco, causando l’interruzione della gara e creando una situazione giudicata irregolare dagli organi disciplinari.

Dopo l’analisi del caso, il Comitato d’Appello della CAF ha stabilito la sconfitta a tavolino del Senegal. Il risultato ufficiale della finale è stato quindi modificato in 3-0 per il Marocco, che si vede così assegnare il titolo continentale.

La decisione è stata formalizzata con un comunicato ufficiale, chiudendo una vicenda che ha tenuto aperto il destino del torneo per oltre due mesi dalla disputa della finale.