Coppa d'Africa, il rigore di Brahim Diaz divide: polemiche e sospetti nella finale tra Marocco e Senegal

Home / Social News / Coppa d'Africa, il rigore di Brahim Diaz divide: polemiche e sospetti nella finale tra Marocco e Senegal

La finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal si è chiusa tra caos, polemiche e un rigore fallito da Brahim Diaz che ha acceso sospetti e teorie. Un episodio destinato a restare nella storia del torneo.