Gf Vip, scontro tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro in diretta

Selvaggia Lucarelli attacca Raimondo Todaro al debutto del Gf Vip per vecchi attriti mai risolti. In diretta su Canale 5 riaffiora il gelo tra i due, nato ai tempi di Ballando con le stelle e mai superato.

La prima puntata del Grande Fratello Vip riporta subito tensione in studio. Al primo collegamento con la Casa, Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro si ritrovano faccia a faccia e il clima si accende senza preavviso.

I contrasti tra i due non sono nuovi. Risalgono agli anni di Ballando con le stelle, quando Todaro era tra i maestri e Lucarelli sedeva in giuria. Da allora, il rapporto non si è mai ricucito e le distanze sono rimaste evidenti.

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Lucarelli va dritta al punto e racconta che in tutto questo tempo Todaro non l’avrebbe mai salutata nei corridoi Rai. Un dettaglio che, a suo dire, conferma l’assenza totale di sintonia. A sostenerla interviene anche Cesara Buonamici, che conferma la versione.

Il ballerino prova a spiegare il suo atteggiamento: sostiene di aver scelto la formalità per evitare fraintendimenti. «Mi sembrava fuori luogo salutare come se volessi influenzare i vostri giudizi», chiarisce. Ma la replica di Lucarelli arriva subito, con tono ironico: «Quindi era educazione, non maleducazione».

La discussione si sposta poi sui vecchi giudizi ricevuti in pista. Lucarelli ricorda le critiche di Todaro e rilancia: «Dicevi che non capivo nulla di ballo. Ora sarò io a giudicarti su qualcosa che non conosci: te stesso».

A provare a riportare calma interviene Ilary Blasi, che invita il concorrente a smorzare i toni. Todaro però non arretra: «Meglio nessun saluto che uno finto». Un botta e risposta che conferma come tra i due il gelo sia tutt’altro che sciolto.