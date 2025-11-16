Ballando, nuovo scontro in diretta: Selvaggia Lucarelli contro Filippo Magnini Bluffi, non sei autentico

Nuovo capitolo dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Dopo il duro sfogo dell’ex nuotatore contro la giuria nella scorsa puntata, Magnini ha tentato di riportare serenità chiedendo pubblicamente scusa.

“Sono umano, ho perso la calma e mi scuso. Ho difeso ciò che ritengo giusto”, ha spiegato riferendosi alla discussione nata per la moglie Giorgia Palmas. Una premessa che non ha però impedito un nuovo faccia a faccia con la giurata.

Leggi anche Ballando, la samba di Barbara D'Urso divide la giuria: per Lucarelli è un mappazzone

“Con me sei un ingrato, ti ho sempre trattato benissimo”, ha esordito Lucarelli con tono ironico. Magnini ha accolto la critica provando a chiarire: “Ho sbagliato a non cogliere ciò che mi avevi detto la scorsa settimana, dovevo essere più preciso. Ho creato confusione e mi dispiace”.

La giornalista ha poi analizzato la performance e il carattere del concorrente: “Tu sei molto bravo. Sei l’anti Fognini: lui solare e non talentuosissimo, tu cupo e ombroso ma con grande talento. Però la tua personalità ha un limite importante”.

Lucarelli ha evidenziato la tendenza di Magnini a chiudersi: “Hai difficoltà a controllare le tue emozioni, ma non sei allineato con esse. Non dici mai davvero la verità. Tu piangi e non spieghi perché lo fai”.

La critica è diventata ancora più diretta: “C’è qualcosa che ti frena. Tu bluffi, non sei vero”. Magnini ha ribattuto difendendo la propria autenticità: “Io sono molto vero, ma a volte preferisco tenere le mie debolezze per me”.