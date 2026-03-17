Sandisk presenta le nuove memorie ufficiali per i Mondiali 2026

Sandisk lancia una linea dedicata ai Mondiali 2026 per rispondere alla crescita dei contenuti digitali prodotti dai tifosi. Dispositivi pensati per archiviare foto e video durante il torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico.

In vista della FIFA World Cup 2026, Sandisk prepara una gamma di dispositivi di archiviazione pensata per accompagnare uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. L’obiettivo è chiaro: offrire strumenti pratici a chi vorrà salvare e condividere immagini e video del torneo.

La collezione nasce per fan, content creator e appassionati di calcio che durante la competizione produrranno una grande quantità di contenuti digitali. I dispositivi puntano su velocità di trasferimento e facilità d’uso, con soluzioni adatte anche a chi si muove tra stadi e città.

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Tra i prodotti principali ci sono le chiavette USB-C Sandisk ispirate al fischietto dell’arbitro. Saranno disponibili in diverse versioni: una globale e altre dedicate ai Paesi ospitanti, cioè Canada, Messico e Stati Uniti, oltre a una variante Gold pensata per i collezionisti.

La linea comprende anche un’unità Portable SSD progettata per salvare rapidamente foto e video anche in mobilità. A questa si affiancano schede di memoria professionali, come le CFexpress Type B e le SD UHS-II, pensate per chi lavora con immagini ad alta risoluzione e riprese video.

Oltre all’aspetto tecnico, i dispositivi puntano anche sull’estetica. Il design richiama il torneo e i suoi simboli, trasformando questi strumenti non solo in accessori utili, ma anche in oggetti da collezione legati a un evento destinato a lasciare traccia nella memoria dei tifosi.