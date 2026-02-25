Hasbro presenta i giochi ufficiali della Fifa World Cup 2026

Hasbro lancia i giochi ufficiali della FIFA World Cup 2026 e amplia l’offerta per i tifosi grazie a una nuova linea ispirata ai Mondiali, con carte Panini e versioni rivisitate dei classici da tavolo.

Con l’avvicinarsi della FIFA World Cup 2026, Hasbro Games mette sul mercato una serie di prodotti pensati per unire la passione calcistica al gioco in famiglia. La nuova linea ruota attorno a versioni speciali di titoli già noti, rinnovati con elementi legati al torneo.

Tra le novità spicca Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026 edition, che permette ai partecipanti di costruire una squadra scegliendo tra campioni attuali e grandi nomi del passato attraverso le carte Panini Prizm. L’obiettivo è affrontare una competizione che richiama il format dei Mondiali, direttamente sul tabellone.

Il gioco è già disponibile online e si accompagna al Booster Box dedicato, che include 24 carte aggiuntive. Un’espansione pensata per ampliare le opzioni di gioco e inserire nuovi protagonisti nella propria formazione.

La collezione comprende anche Monopoly Deal in versione FIFA World Cup 2026, una variante più rapida del classico gioco di carte, e Forza 4 Shots a tema calcistico. In quest’ultimo caso, i lanciatori assumono la forma di scarpe da calcio, trasformando ogni tiro in una piccola sfida da gol.