Napoli, arrestato Gennaro Panzuto ex boss e influencer dei social

Gennaro Panzuto è stato arrestato perché deve scontare una condanna definitiva per droga. L’ex boss della Torretta, oggi noto anche sui social, è stato fermato a Frosinone dopo un ordine di carcerazione emesso a Napoli.

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno arrestato Gennaro Panzuto, 51 anni, eseguendo un provvedimento di carcerazione. L’uomo è stato rintracciato a Frosinone e dovrà scontare una pena definitiva di 8 anni e 6 mesi di reclusione.

Il mandato è stato emesso il 13 marzo dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura generale di Napoli. La condanna riguarda reati legati al traffico di stupefacenti, per i quali Panzuto era già noto alle forze dell’ordine.

Leggi anche: Arrestato in Francia il boss dell Mafia Marco Raduano

In passato considerato tra i vertici del clan della Torretta e vicino all’Alleanza di Secondigliano, Panzuto era conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “Genny terremoto”. La sua figura era emersa anche in indagini sulla camorra cittadina.

Negli ultimi anni, dopo essere tornato in libertà, aveva cambiato immagine pubblica diventando attivo sui social. Su TikTok aveva costruito un profilo seguito da oltre 170mila utenti, accumulando milioni di interazioni.

Non è la prima volta che Panzuto finisce in manette. Nel 2007 era stato arrestato in Inghilterra mentre si trovava in stato di latitanza, chiudendo un periodo di fuga all’estero.