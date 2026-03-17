Baseball Italia sconfitta dal Venezuela in semifinale del World Baseball Classic

Italia perde 4-2 contro il Venezuela in semifinale del World Baseball Classic dopo essere stata in vantaggio, decisivo il settimo inning con tre punti subiti. Gli azzurri avevano aperto con Derenzo e Caglianone.

L’Italia si ferma a un passo dalla finale del World Baseball Classic, battuta 4-2 dal Venezuela al termine di una gara ribaltata nella parte finale. Gli azzurri, rivelazione del torneo, avevano iniziato con sicurezza, portandosi avanti nei primi inning.

Il vantaggio è arrivato grazie a Zach Derenzo, spinto a casa da una base su ball concessa a basi cariche. Poco dopo è stato Jac Caglianone a firmare il raddoppio, completando un avvio che sembrava mettere la partita sui binari giusti.

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Il Venezuela ha accorciato le distanze nel quarto inning con il fuoricampo di Eugenio Suarez, che ha colpito il lancio di Aaron Nola portando il punteggio sul 2-1 e riaprendo il confronto.

La svolta è arrivata nel settimo inning. Prima il singolo di Ronald Acuna Jr. ha consentito ad Andres Gimenez di pareggiare. Subito dopo, Maikel Garcia ha battuto valido a sinistra, permettendo il sorpasso sul 3-2.

Nel finale, Luis Arraez ha chiuso i conti con un’altra valida al centro che ha portato a casa Acuna per il definitivo 4-2, spegnendo le speranze italiane di raggiungere la finale contro gli Stati Uniti.