Konami sponsor ufficiale del World Baseball Classic 2026

Konami rinnova la partnership con il World Baseball Classic 2026 per sostenere il torneo internazionale che si disputerà tra Asia e Stati Uniti, coinvolgendo 20 nazionali e milioni di appassionati in tutto il mondo.

Konami torna a legare il proprio nome al World Baseball Classic 2026, confermando il ruolo di sponsor globale per la prossima edizione del torneo internazionale. La competizione si svolgerà dal 5 al 18 marzo 2026 e toccherà quattro città: Tokyo, San Juan, Houston e Miami.

Il World Baseball Classic, organizzato dal 2006, riunisce le migliori selezioni nazionali e rappresentative regionali del panorama mondiale. Anche per questa sesta edizione saranno 20 squadre a sfidarsi per conquistare il titolo, in un calendario fitto di partite distribuite tra Asia, Caraibi e Stati Uniti.

Dopo il sostegno già garantito nel 2023, Konami Digital Entertainment prosegue il proprio impegno nel torneo, puntando a rafforzare la visibilità del baseball su scala internazionale. L’azienda giapponese accompagna così una manifestazione che richiama milioni di tifosi e rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti della disciplina.

Attraverso questa collaborazione, Konami mira ad ampliare il pubblico del baseball e a contribuire alla diffusione dello sport, affiancando un evento che ogni quattro anni mette a confronto culture sportive diverse sotto lo stesso campo di gioco.