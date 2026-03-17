LEGO Batman L'eredità del Cavaliere Oscuro arriva il 22 maggio 2026

LEGO Batman L’Eredità del Cavaliere Oscuro debutta il 22 maggio 2026 dopo un anticipo di una settimana deciso da Warner Bros Games. Il titolo open world segue Bruce Wayne agli inizi, con bonus per chi prenota le edizioni.

Warner Bros. Games ha fissato al 22 maggio 2026 il lancio globale di LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, anticipando di una settimana l’uscita inizialmente prevista. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Sono già aperti i preordini per le versioni Standard e Deluxe. Chi sceglie l’edizione più completa potrà iniziare a giocare dal 19 maggio, con tre giorni di accesso anticipato, oltre a ricevere fin da subito un costume speciale ispirato a Il ritorno del Cavaliere Oscuro, tratto dalla celebre saga a fumetti.

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Il progetto è sviluppato da TT Games e propone un’avventura open world ambientata a Gotham City. La storia segue Bruce Wayne nei suoi primi passi come vigilante, con una narrazione che attinge a film, serie tv e fumetti dell’universo DC, mantenendo il tono leggero e ironico tipico dei titoli LEGO.

Al lancio sarà possibile sbloccare anche il costume Età dell’Oro, basato sulla prima apparizione del personaggio in Detective Comics n°27 del 1939. Il contenuto sarà disponibile per chi possiede o crea un account WB Games.

Contenuti aggiuntivi sono previsti nei mesi successivi: i DLC arriveranno a partire da settembre 2026. La versione per Nintendo Switch 2, invece, è già inseribile nella lista dei desideri, ma la data di uscita verrà comunicata in seguito.